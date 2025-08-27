На 27 августа в школы области зачислено 9 367 первоклассников. Праздник сдвинет начало занятий на день, при этом время и дату торжественной линейки определят педсоветы каждой школы. Продолжительность нового учебного года составит 34 учебные недели, в первых классах с учётом дополнительных каникул – 33.

Фото из архива "НГ"

По информации пресс-секретаря облуправления образования Анны ЛАЗАРЕВОЙ, «в ближайшее время» в регионе начнут работу две новых школы – в Кушмуруне и Рудном, а до конца года к ним добавятся ещё четыре – в п. Енбек, областном центре и Рудном.

Все ученики начальных классов – сегодня в области таковых 45 019 - будут обеспечены бесплатным питанием. 7 222 учеников 5-11 классов обеспечены горячим питанием из Фонда всеобуча. На эти цели из областного бюджета выделено 5,2 млрд тенге.

Изменение норм и рациона школьного питания, утверждённое Министерством здравоохранения, отметили на брифинге, вопрос небыстрый, работа по нему только началась.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Это направлено, прежде всего, на уменьшение вредных веществ, - заявила Лазарева. - Стандарт будет запускаться. Работа по внедрению нового меню будет проводиться с 1 сентября, по срокам её завершения пока ничего не скажу. Учебный год начнём пока по старым нормам.

Напомним, что в конце прошлого учебного года в школах региона внедрялся пилот «Социальный кошелек» и «Бизнес-кошелёк». По сути, это усиление адресности и прозрачности предоставления горячего питания учащимся из семей, которые находятся в социально поддерживаемых группах.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Пилотный проект показал свою успешность и работает в регионе, - прокомментировала руководитель отдела развития дошкольного и общего среднего образования Карлыга ИСМУРЗИНА, - теперь все школы нашей области будут переведены на «Социальный кошелёк» и «Бизнес-кошелёк». Эта реформа производится для того, чтобы достичь, в том числе, прозрачности расходования бюджетных средств.

- Отдельно стоит вопрос подвоза детей, - продолжила Анна Лазарева. - Для этого задействованы 142 единицы автотранспорта. До конца года в лизинг будут приобретены еще 14 единиц автотранспорта, что обеспечит комфортный подвоз и безопасность учащихся.

Со слов спикера, договор на закуп и транспортировку учебников на сумму 1 млрд 231 млн тенге заключён своевременно, а выдача учебников завершается.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В текущем учебном году нет изменений в учебных программах и типовых учебных планах. В предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика» начнут внедряться элементы искусственного интеллекта. Уже утверждены этические стандарты применения AI в системе среднего образования. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов – специальные программы повышения квалификации.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

С нового учебного года в школах Казахстана начнётся поэтапное внедрение внедрение единого дизайн-кода внутреннего оформления. По республике более 100 новых школ по проекту «Келешек мектептері» строятся с учётом утверждённого брендбука, а дальше стиль будет применяться в 1 300 школах, где запланирована реновация. Постепенно он охватит все образовательные организации страны.