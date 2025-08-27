По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 августа, на севере и востоке области днём пройдут небольшие дожди с грозами, местами возможен град. В пятницу и субботу, 29-30 августа, на севере и востоке вновь грозовые дожди, местами с градом и шквалом. На западе и севере ночью и утром туман.

В Костанае в четверг и пятницу переменная облачность без осадков, в субботу - дождь, гроза.

- В четверг ночью будет 11-16, на юге области 20 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём температура ожидается в пределах 22-27 °С, на юге 33 °С. В пятницу и субботу по ночам температура будет одинаковой - 8-13, на юге 16 °С. В пятницу днём термометры покажут 19-24 °С, на юге 25 °С, в субботу - 15-20 °С, на юге 23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 13-15 °С, днём 23-25 °С. В пятницу: ночью 8-10 °С, днём 16-18 °С. В субботу: ночью 9-11 °С, днём 22-24 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, в четверг на севере, западе и востоке, скорость будет усиливаться до 15-20 м/с. В пятницу и субботу периодические усиления ветра до 15-20 м/с прогнозируются севере, западе и юге, отдельные порывы будут достигать 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



