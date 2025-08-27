Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ДП Костанайской области пресекли деятельность по незаконному выращиванию растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сегодня, 27 августа, сообщила пресс-служба ведоиства.

"В ходе оперативных мероприятий в одном из жилых районов города была обнаружена так называемая «домашняя фитолаборатория». В подвальном помещении частного дома мужчина организовал целую систему по выращиванию каннабиса. Там были установлены лампы для досветки, вентиляторы, увлажнитель воздуха, термометр, удлинители, блоки питания и воздушный фильтр. Всё это использовалось для создания оптимальных условий роста запрещённых растений", - говорится в пресс-релизе.

Полицейские изъяли 16 кустов растений рода конопля, общий вес - более 5 кг. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлен факт употребления каннабиноидов.

По предварительным данным, мужчина весной этого года приобрёл семена посредством мессенджера и самостоятельно начал культивацию в домашних условиях. По его словам, посадил растения в горшки и соорудил для них специальную палатку с оборудованием.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить до 2-х лет лишения свободы.

Правоохранительные органы напоминают: выращивание, хранение и распространение наркотических веществ, даже в «домашних» масштабах, является уголовно наказуемым деянием. Подобные эксперименты с нарушением закона влекут за собой серьёзные последствия.

Фото пресс-службы ДП