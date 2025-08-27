Алматинский "Кайрат" в серии послематчевых пенальти победил шотландский "Селтик" и впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов, передаёт Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Оба матча против шотландцев завершились нулевой ничьей, а главным героем серии пенальти стал голкипер Темирлан Анарбеков - он отразил три удара игроков "Селтика" и принес своей команде победу.

Победа над "Селтиком" принесла "Кайрату" 12 миллиардов тенге

Все команды, которые пробились в основой этап Лиги чемпионов, независимо от результата гарантируют себе часть огромного призового фонда турнира.

Таким образом, победа над "Селтиком" принесла "Кайрату" как минимум 18 миллионов 620 тысяч евро, или 11,7 миллиарда тенге.

К этой сумме также можно будет прибавить призовые за результат отдельных матчей - 2,1 миллиона евро за победу и 750 тысяч евро за ничью на основном этапе.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Для сравнения: бюджет казахстанских команд, которые регулярно выступают в квалификации еврокубков, не превышает 4 миллиардов тенге в год.

С кем "Кайрат" может встретиться в Лиге чемпионов

Теперь осенью 2025 - зимой 2026 года алматинский клуб проведет восемь матчей с грандами европейского футбола.

Жеребьевка основного этапа пройдет в пятницу, а среди соперников могут оказаться действующий победитель турнира "Пари Сен-Жермен" (Франция), самый титулованный клуб в мире - мадридский "Реал", чемпионы Испании - каталонская "Барселона", английские гранды "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал" и другие топ-клубы.

Напомним, что матчи основного этапа Лиги чемпионов пройдут с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года. Из восьми игр четыре "Кайрат" проведет дома.