С завтрашнего дня, 27 августа, прекращает деятельность сектор Отдела № 1 по обслуживанию населения в Костанае, расположенный по адресу: ул. Г. Каирбекова, 395а.

Как сообщили в филиале Государственной корпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области, изменения связаны с оптимизацией работы и направлены на дальнейшее повышение качества обслуживания населения.

Горожанам напоминают, что все необходимые услуги можно получить в других подразделениях. Полный перечень будет доступен в Отделе по обслуживанию населения на ул. Тәуелсіздік, 114.

Среди костанайцев ходили слухи, что сектор ЦОНа на ул. Гашека, 14 закрывают. Однако, в филиале Госкорпорации «НГ» сообщили, что он продолжит оказывать электронные услуги, выдавать готовые документы, а также принимать заявления на получение паспорта и удостоверения личности.

В госкорпорации приносят извинения за возможные неудобства и благодарят жителей города за понимание.

Фото предоставлено филиалом Государственной корпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области