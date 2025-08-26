Один из трех подземных переходов, которые в этом году власти планировали обновить, закрыли на ремонт. Аккурат в сентябре. Располагается он около СШ №9, теперь ученикам надо ходить через дорогу. Обустройство наземного перехода прокомментировали в акимате.

По словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, ремонт перехода планируется провести в сентябре-октябре. Такие сроки из-за того, что «конкурс состоялся только-только».

- Хотели в мае. Но как всегда есть всякие нюансы... Родители по безопасности детей правильно поднимают вопрос. Надо сделать все возможное в этом плане для школьников, вообще для людей, там же огромное количество народа передвигается, - сказал аким на совещании 25 августа.

Ему доложили, что уже нанесена «зебра» на пешеходные переходы, установлены соответствующие знаки.

Вчера же там должны были появиться искусственные неровности. Во всяком случае так на совещании говорил представитель отдела ЖКХ. Сегодня примерно в 15 часов мы проехали к школе, пока «лежачих полицейских» не смонтировали.

Но работники фирмы «KAPLAN group» наносили разметку на проезжую часть — желтые треугольники с какой-то креативной пиктограммой внутри.

- В связи с началом учебного года для привлечения внимания водителей на прилегающих к школе территориях наносится дорожная разметка желтого цвета «ДЕТИ». Дополнительно сообщаем, что данные меры также приняты в связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода, - уточнили для «НГ» информацию по этой разметке в департаменте полиции Костанайской области.

Напомним, что в этом году город планировал реконструировать все подземные переходы: не просто обновить, а приспособить их по стандартам для нужд маломобильного населения. Однако проблемы с финансированием заставили эти планы сократить. Пока реконструирован будет только переход в районе супермаркета «Солнечный» и школы №9 (район КСК). Сегодня ремонтные работы там начались.

