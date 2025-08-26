Правительство Казахстана планирует направить на социальную сферу в 2026 году 10,7 триллиона тенге. Эти средства пойдут на индексацию пенсий и пособий, увеличение числа получателей выплат, поддержку студентов и финансирование системы обязательного социального медстрахования, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что со следующего года социальные выплаты вырастут на 10 процентов, это соответствует ожидаемой инфляции.

"Контингент получателей пенсий и пособий увеличится на 288 тысяч человек. Стипендии будут повышены, а число студентов, обучающихся за счёт бюджета, вырастет на 19 392 человека. Взносы ОСМС в 2026 году будут рассчитываться исходя из медианной зарплаты", - сказал Такиев на заседании правительства.

Как отмечается, расходы рассчитаны на основе макроэкономического прогноза правительства, который предполагает рост экономики на 5,4 процента и инфляцию до 10 процентов в 2026 году.

Премьер-министр Олжас Бектенов предложил одобрить прогноз социально-экономического развития на 2026-2028 годы, а также долгосрочный прогноз до 2035 года. Премьер также предложил поддержать законопроекты о республиканском бюджете на 2026–2028 годы и об объёмах трансфертов на предстоящий трёхлетний период.

"Как и поручал Президент, бюджет остается социально ориентированным. При этом увеличены расходы, направленные на стимулирование роста экономики. По сравнению с текущим годом они увеличатся с порядка 11 процентов до 16 процентов от общих расходов. Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса", – отметил Бектенов.