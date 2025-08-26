Департамент КРЕМ одобрил для Костанайской теплоэнергетической компании до конца года увеличение тарифа для населения и юридических лиц на 7,8%. Основная причина - повышение на 25% цены на товарный газ.

- С 1 июля 2025 года Министерством энергетики РК увеличены его оптовые цены на 25% для всех групп потребителей. В структуре тарифа на тепло доля затрат на товарный газ превышает 50%. В связи с этим теплоснабжающие организации обратились с заявками на изменение тарифов с 1 сентября 2025 года, - говорится в пресс-релизе департамента комитета по регулированию естественных монополий.

На аппаратном совещании в акимате Костаная 25 августа директор ГКП «КТЭК» Азамат АУЖАНОВ подчеркнул, что сейчас из-за увеличения цены на газ предприятие каждый день несет убытки.

- На 1 августа убыток составил уже 72,6 млн тенге, на 1 сентября он прогнозируется в сумме 104,1 млн тенге, - привел он данные. - Мы вынуждены были обратиться в уполномоченный орган для пересмотра тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры на оставшийся период 2025 года с вводом в действие с 1 сентября.

Просили поднять до конца текущего года на 8%. ДКРЕМ позволил на 7,8%.

Тарифы на теплоснабжение в Костанайской области

Наименование субъекта группа потребителей до 1 сентября 2025 года, тенге/Гкал после 1 сентября 2025 года, тенге/Гкал рост в % ГКП Костанайская ТЭК средний 9 385,80 10 122,57 7,8 население 5 116,97 5 516,09 7,8 юридические лица 17 336,11 18 688,33 7,8 бюджетные организации 24 413,82 26 365,05 8,0 ГКП Лисаковскгоркоммунэнерго средний 9 881,15 10 667,36 8,0 население 7 328,04 7 328,04 без изменений юридические лица 12 670,50 12 670,50 без изменений бюджетные организации 16 603,96 16 603,96 без изменений ГКП Затобольская ТЭК средний 17 256,12 18 134,69 5,1 население 8 016,43 8 016,43 без изменений юридические лица 16 847,68 17 705,23 5,1 бюджетные организации 23 522,62 27 368,91 16,4

При этом ГКП "КТЭК" еще 10 июля подало заявку на пересмотр действующего тарифа на период 2026-2030 годов.

- В связи с истечением срока действия предельных тарифов на услуги теплоснабжения на 2021–2025 годы предприятие обратилось в уполномоченный орган с заявкой на пересмотр тарифов на 2026–2030 годы.... В заявленном росте тарифа - 41,8% - доля товарного газа составляет 19,5%, или почти половину, - сказал Азамат Аужанов.

Заявлены в смете расходов рост заработной платы на 13%, рост финансирования по инвестиционным программам предприятия. В 10 раз хотели бы увеличить затраты на текущие ремонты. В рамках действующего тарифа расходы на эти цели предусмотрены в сумме 66 млн тенге.

Рассказывая о том, какие объекты и оборудование теплокомпании удалось отремонтировать и обновить в этом году, директор предприятия подчеркнул, что из-за нехватки финансирования остались нереализованными 6 проектов по реконструкции 4,9 км магистральных тепловых сетей на сумму 6 млрд. тенге.

- Как следствие, проведенные в августе гидравлические испытания обострили проблему состояния данных участков теплосетей, износ которых составляет 70-80%, - подчеркнул директор ГКП. - Из шести порывов и дефектов на магистралях 80% проявились именно на сетях по улицам Тауелсиздик, Мауленова, Дощанова, Баймагамбетова.

Фото автора