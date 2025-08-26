Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на начало 2026 года заявка о повышении уже есть
Галина КАТКОВА
Департамент КРЕМ одобрил для Костанайской теплоэнергетической компании до конца года увеличение тарифа для населения и юридических лиц на 7,8%. Основная причина - повышение на 25% цены на товарный газ.
- С 1 июля 2025 года Министерством энергетики РК увеличены его оптовые цены на 25% для всех групп потребителей. В структуре тарифа на тепло доля затрат на товарный газ превышает 50%. В связи с этим теплоснабжающие организации обратились с заявками на изменение тарифов с 1 сентября 2025 года, - говорится в пресс-релизе департамента комитета по регулированию естественных монополий.
На аппаратном совещании в акимате Костаная 25 августа директор ГКП «КТЭК» Азамат АУЖАНОВ подчеркнул, что сейчас из-за увеличения цены на газ предприятие каждый день несет убытки.
- На 1 августа убыток составил уже 72,6 млн тенге, на 1 сентября он прогнозируется в сумме 104,1 млн тенге, - привел он данные. - Мы вынуждены были обратиться в уполномоченный орган для пересмотра тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры на оставшийся период 2025 года с вводом в действие с 1 сентября.
Просили поднять до конца текущего года на 8%. ДКРЕМ позволил на 7,8%.
Тарифы на теплоснабжение в Костанайской области
|
Наименование субъекта
|
группа потребителей
|
до 1 сентября 2025 года, тенге/Гкал
|
после 1 сентября 2025 года, тенге/Гкал
|
рост в %
|
ГКП Костанайская ТЭК
|
средний
|
9 385,80
|
10 122,57
|
7,8
|
население
|
5 116,97
|
5 516,09
|
7,8
|
юридические лица
|
17 336,11
|
18 688,33
|
7,8
|
бюджетные организации
|
24 413,82
|
26 365,05
|
8,0
|
ГКП Лисаковскгоркоммунэнерго
|
средний
|
9 881,15
|
10 667,36
|
8,0
|
население
|
7 328,04
|
7 328,04
|
без изменений
|
юридические лица
|
12 670,50
|
12 670,50
|
без изменений
|
бюджетные организации
|
16 603,96
|
16 603,96
|
без изменений
|
ГКП Затобольская ТЭК
|
средний
|
17 256,12
|
18 134,69
|
5,1
|
население
|
8 016,43
|
8 016,43
|
без изменений
|
юридические лица
|
16 847,68
|
17 705,23
|
5,1
|
бюджетные организации
|
23 522,62
|
27 368,91
|
16,4
При этом ГКП "КТЭК" еще 10 июля подало заявку на пересмотр действующего тарифа на период 2026-2030 годов.
- В связи с истечением срока действия предельных тарифов на услуги теплоснабжения на 2021–2025 годы предприятие обратилось в уполномоченный орган с заявкой на пересмотр тарифов на 2026–2030 годы.... В заявленном росте тарифа - 41,8% - доля товарного газа составляет 19,5%, или почти половину, - сказал Азамат Аужанов.
Заявлены в смете расходов рост заработной платы на 13%, рост финансирования по инвестиционным программам предприятия. В 10 раз хотели бы увеличить затраты на текущие ремонты. В рамках действующего тарифа расходы на эти цели предусмотрены в сумме 66 млн тенге.
Рассказывая о том, какие объекты и оборудование теплокомпании удалось отремонтировать и обновить в этом году, директор предприятия подчеркнул, что из-за нехватки финансирования остались нереализованными 6 проектов по реконструкции 4,9 км магистральных тепловых сетей на сумму 6 млрд. тенге.
- Как следствие, проведенные в августе гидравлические испытания обострили проблему состояния данных участков теплосетей, износ которых составляет 70-80%, - подчеркнул директор ГКП. - Из шести порывов и дефектов на магистралях 80% проявились именно на сетях по улицам Тауелсиздик, Мауленова, Дощанова, Баймагамбетова.
