Пакетированные соки в школьных столовых попадут под запрет с 1 сентября. Поставщики школьного питания недоумевают: почему продукция, разработанная специально для детей, встала в один ряд с газировкой и фастфудом, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Импортёры пакетированных соков возмущены решением запретить их продукцию в школьных буфетах. Они считают, что таким решением Минздрав дискредитирует всю продукцию, предназначенную для детского питания и прошедшую контроль качества.

Фото Depositphotos

"Запрет на эти соки – не только лишь для раздачи в меню, не только выведен из состава школьного меню, он запрещён для реализации в школьных столовых. Вот здесь такой момент – в магазинах можно, в аптеках можно, в Казахстане в целом можно, а в школах, это целевая аудитория этого сока – нельзя", – отметила предприниматель Кристина Жарыкова.

Согласно новому стандарту питания, долю сахара снизили в школьном меню в 3,5 раза. Акцент сделали на фруктах и молочной продукции. В казахской академии питания отметили, что решение запретить соки обосновано рекомендациями ВОЗ и исследованиями зарубежных учёных.

"Мы регулируем в стандарте содержание сахара, не больше 5% на 100 грамм продукта. Сейчас такие рекомендации. Можно сделать много, всё зависит от фантазии самых технологов. Мы предлагаем в меню, которое разработали, фруктовые напитки: это могут быть компоты из свежих фруктов, из сухофруктов и компотных смесей. Нужно просто регулировать сахар и всё", – сказала вице-президент казахской академии питания Аккумис Салханова.

Однако поставщики питания считают, что если говорить о запрете соков с высоким содержанием сахара, то тогда надо вовсе запретить их продажу. Иначе дети будут покупать их в магазинах через дорогу. Опыт замены уже у владельцев столовых был, но не совсем удачный.

"Мы пытались внедрить новые напитки – апельсиновый и лимонный, напиток был очень вкусный, но дети этого не поняли. Если переходить на свежевыжатые соки, то есть это цена вопроса. Готовы ли родители заплатить за свежевыжатый сок, когда цена фруктов сегодня в пределах 1000 тенге за кг, сколько будет стоить 200 грамм сока?" – отметила поставщик школьного питания Лариса Хоменко.

С этого года в школах введут индекс несъедаемости. Но предприниматели отмечают, что с новыми стандартами он будет почти стопроцентный.



