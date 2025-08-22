По правилам им может быть от 18 до 45. Но, как оказалось, старше 25 никого нет – все школьники и студенты. Стартаперы без старпёров, скажем так. Мероприятия в этой сфере проводятся по всей стране, но в Костанае Pizza Pitch только внедряется: стартапы «питчатся», то есть представляются (от англ. to pitch – преподносить, подавать) перед экспертами и трекерами. Главное – привлечь инвестиции и развить своё дело с нуля. Конкурс организовал Qostanai Hub.

Этот искусный искусственный интеллект

Директор офиса регионального развития Astana Hub Аида ДУСОВА курирует все такие хабы в стране.

- У нас строгий тайминг для выступающих, 2 минуты, - говорит Аида.- Это специально сделано для того, чтобы молодые люди умели чётко и последовательно излагать свои мысли.

Аида Дусова - первая слева

- Главная ценность – не просто выступить на сцене, а получить оценку и правильно направление проекта от жюри, - отмечает директор бизнес-инкубатора Qostanai Hub Дамир МНАЙДАРОВ. - Главное для них – уяснить, как стартап может масштабироваться и монетизироваться. Для презентации выбраны семь наиболее реальных и интересных проектов, хотя зарегистрировались полтора десятка.

Дамир Мнайдаров: "Инкубировать, масштабировать, тестировать и монетизировать!"

Все они, как оказалось, завязаны на IT и искусственном интеллекте. Здесь я вспомнил событие трёхлетней давности, когда сам сидел в жюри стартапов на одном из подобных «питчей» в Алматы. Было 18 проектов, но про ИИ даже речи в них не велось. Всего три года назад! Как говорят, мы живём в учебнике истории.

- Если говорить по темам проектов – они связаны с образованием, изучением казахского языка и логистикой, - продолжает Дамир. - Хотя никто ребят в выборе не ограничивал.

Константин Кошевой представляет проект SlotBook

- Наш SlotBook – решение для малого и среднего бизнеса, - объясняет бэкэнд-разработчик Константин КОШЕВОЙ. - Это сайт или приложение для регистрации клиентов на услуги, например, парикмахерской, салона красоты или СТО. Наш сервис позволяет делать такую запись круглосуточной, упрощая заодно жизнь бизнесу. Ведь известно, что 18-20% потерь в этой сфере происходит из-за недопонимания или неудобного способа связи между менеджером и клиентом, а почти треть полезного времени администратор заведения тратит на рутинные звонки и ведение журнала заказов.

Во время демонстрации проектов жюри оценивало работу сайтов или приложений

Amazon и SpaceX тоже начинались с Pizza Pitch

Обнародую суровую правду – 90 из 100 стартапов умирают, едва появившись, но десять оставшихся могут вырасти до мировых гигантов. Задача Qostanai Hub – расширять эту «воронку», обучать новых участников созданию IT-продуктов с использованием платформ low-code. И дело приносит, представьте, реальные результаты. Один из них – компания AI-Tomaton (свойское название – «Помидорчик»), которая уже привлекла по модели B2B больше $50 000 частных инвестиций.

Это не ахти сколько, и стартаперы работают лишь с костанайскими предприятиями, зато уже обеспечивают себя. Они разрабатывают голосовые помощники на ИИ для менеджеров первой линии, например, банков. Немножко грустно, что такие роботы экономически целесообразнее живых людей.

Победителями жюри назвало проект языкового обучения «Ұстаз», а также образовательно-логистические сервисы Batasp и Apply with AI.

«Питчинг» закончился раздачей настоящей пиццы – так, как было на первых в мире стартап-баттлах. Тут же устроили нетворкинг среди новых джунов и тимлидов. Не все слова понятны – но вот таков он, новый мир.

