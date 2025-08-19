Уровень износа железнодорожной сети в Казахстане составляет больше 50 процентов. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передаёт Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщил чиновник на заседании правительства, магистральная железнодорожная сеть - основной актив железнодорожной отрасли.

"Общая эксплуатационная протяжённость железнодорожной сети составляет 16 тысяч километров. Уровень износа достигает 57 процентов. Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей", - заявил Сауранбаев.

Для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых и модернизация 5 тысяч километров путей. По словам министра, сейчас ремонт ведётся на 11 тысячах километров путей.

"В настоящее время ведутся строительные работы по пяти проектам: Достык – Мойынты, Обводная линия Алматы, Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз. В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок Достык – Мойынты и Обводная линия Алматы", - добавил Нурлан Сауранбаев.

Министр пообещал, что в следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал.