Уже в среду, 20 августа, Центр обслуживания населения №1 вернется в здание, где когда-то и работал. Ремонт здания по адресу ул. Тәуелсіздік, 114, где до недавнего времени располагался Центр миграционных услуг, завершился.

- Госкорпорация просит учитывать данную информацию при планировании визита и благодарит за понимание, - отмечает пресс-служба НАО "Правительство для граждан". - Теперь ЦОН №1 будет работать в новом формате. Такой формат объединяет современные цифровые решения, обновленные сервисы и комфортные условия для посетителей.

Другие центры обслуживания населения в Костанае продолжат свою работу в привычном режиме. Адреса отделений:

Отдел № 2 — ул. Гашека, 14;

Сектор 1 — ул. Г. Каирбекова, 395 "А".

Напомним, в январе 2025 года аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что ЦОН переедет в более прострное помещение, а в прежнем здании на пересечении ул. Тәуелсіздік и пр. Абая откроют новую картинную галерею.