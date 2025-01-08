Об этом сегодня, 8 января, на совещании сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Общественность не раз поднимала вопрос о необходимости более мощного выставочного центра.

Фото из архива "НГ"

Центр обслуживания населения, расположенный в здании на перекрестке улицы Тауелсиздик и проспекта Абая, будет размещен в другом месте.

Напомним, сейчас этот ЦОН располагается в помещениях бывшего ресторана «Метрополь», принадлежавшего семье экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Здание было передано государству после завершения уголовного суда по так называемому «большому акиматовскому делу».

Кадр из видеотрансляции

- Сейчас в рамках реализации концепции развития культуры в Костанайской области мы продолжаем улучшать инфраструктуру в этой сфере, - сказал Кумар Аксакалов. - У нас есть планы перевести ЦОН, который расположен на ул. Тауелсиздик, в более просторное помещение. А на его месте планируем открыть картинную галерею, поскольку сегодня галерея находится в стесненных и условиях. И общественность к нам по этому поводу обращалась. Будем здание ЦОНа соответствующим образом ремонтировать. И будет там хорошая картинная галерея. Объектов культуры, центров культуры у нас должно быть больше.