По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 августа, осадки не ожидаются, ночью и утром на севере области будет туман. В среду, 20 августа, ночью пройдут дожди с грозами, днём на севере и западе - сильные, возможны шквал, град. На западе и севере в ночные и утренние часы - туман.

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков, в среду - дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 11-16 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём столбики термометров поднимутся до 24-29 °С, на юге до 32 °С. В среду ночью термометры покажут 15-20 °С. День будет тёплым - 22-27 °С, на юге 30 °С.

В Костанае во вторник ночью 12-14 °С, днём 27-29 °С. В среду ночью 14-16 °С, днём 23-25 °С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе области. В среду ветер будет юго-западный, скоростью 9-14 м/с, на севере, юге и западе прогнозируются усиления 15-20 м/с, а на востоке отдельные порывы будут достигать скорости 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ