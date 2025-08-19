В Казахстане пациентов с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит" бесплатно обеспечат лекарственным средством "Буросумаб" ("Крисвита"). Решение о лекарственном обеспечении приняло Министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

В стране зарегистрировано 26 пациентов с таким заболеванием. 10 из них уже получают препарат, закупленный за счёт средств фонда "Казахстан халкына" до конца текущего года.

"С 2026 года покупку лекарственного препарата для всех пациентов полностью профинансируют из средств местных бюджетов. Общая сумма расходов составит 4,1 млрд тенге", – рассказали в ведомстве.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова проведёт встречу с родителями детей, страдающих гипофосфатемическим рахитом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по вопросам лекарственного обеспечения.

Гипофосфатемический рахит – генетическое заболевание, характеризующееся гипофосфатемией, нарушением всасывания кальция в кишечнике и резистентным к терапии витамином D рахитом или остеомаляцией. Обычно передаётся по наследству. Симптомами являются боль в костях, переломы и нарушения роста.