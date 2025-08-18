Спортивный фестиваль Qostanay Urban Fest, приуроченный ко Дню города, проходил в триатлон-парке Костаная 16 августа.

В программе - показательные выступления, мастер-классы и соревнования по различным видам спорта.

Особое внимание зрителей привлек силовой турнир «Қажымұқан жолы», посвящённый памяти легендарного казахского борца и артиста цирка Қажымұқана Мұңайтпасұлы. Участники поднимали тяжёлое бревно максимальное количество раз.

Финальной частью состязаний стала борьба.

Сильнейшим из восьми финалистов стал житель Рудного Евгений КРАСНОВСКИЙ, завоевав титул «самого сильного человека Костанайской области».

В интервью «НГ» победитель рассказал, что уже в декабре представит регион на республиканском турнире силачей.

Евгений работает в АО "ССГПО". Занимается пауэрлифтингом на протяжении 19 лет (15 лет - профессионально). Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион Казахстана, серебрянный призер чемпионата Азии, участник чемпионата мира по этому виду спорта. Кроме того, занимается также силовым экстримом и изометрической гимнастикой.

- Мне изначально предложили найти участников на этот турнир, я согласился, на всякий случай записал и себя, - поделился он с "НГ". - И так получилось, что пояс оказался у меня! Эмоции у меня сейчас положительные, я рад выигрывать, побеждать, но сейчас хочу просто отдохнуть и поесть. Усталость берет свое. Костанайцам в День города желаю счастья и любви, максимально улыбок и всего-всего самого хорошего!

Максим Фролов (слева) и Сергей Цырульников

Судьями и организаторами соревнований стали известный в регионе эко-активист и спортсмен Максим ФРОЛОВ (Рудный) и семикратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей ЦЫРУЛЬНИКОВ из Астаны, который высоко оценил организацию фестиваля и подготовку спортсменов из Костанайской области.

- Они хорошо себя показали и в соревнованиях и в стронгмэне (вид спорта, включающий упражнения, которые характеризуются сложностью, требуют выносливости и взрывной силы - авт.) и в силовой атлетике, - рассказал Сергей "НГ". - Отмечу, что борьба шла до последнего тура - у нас были четыре фаворита, которые показали высочайщий уровень. Они уже не раз представляли свой город и нашу страну на международных аренах. Тоже поздравляю костанайцев с Днем города и желаю им процветания и здоровья. И пусть в вашем городе проходит как можно больше спортивных мероприятий, пусть спортивная молодежь выходит на международные площадки и с гордостью поднимает флаг нашей страны. Казахстан - ал.ға, Костанай - ал.ға!



Максим Фролов, помимо экологической деятельности, активно занимается қазақша күрес, дзюдо и пауэрлифтингом. С 2017 года вместе с друзьями проводит в Рудном турнир «Стальной характер» по силовому экстриму, очередные соревнования состоятся уже в эту субботу, 23 августа. Он отметил, что силовая культура в нашей области очень активно развивается.

- Сегодня прошел отборочный этап соревнований, мы выбирали самого сильного батыра. Ребята поднимали различные неудобные предметы - все эти упражнения когда-то делал на своем пути великий, настоящий батыр Қажымұқан Мұңайтпасұлы , - подчеркнул Фролов. - Считаю, что все атлеты показали характер, некоторые показали хороший результат в своих дисциплинах. И очень здорово, что в последние годы благодаря работе Союза спортсменов Казахстана, Сергея Валерьевича Цырульникова, нашей работе силовая культура продвигается и каждый год проходит несколько этапов соревнований.

В завершение рудничанин пожелал костанайцам быть счастливыми и наслаждаться жизнью:



- Она каждый день приносит свои нюансы, но с ними нужно сражаться. Костанайцы, у вас классный город и вы сами классные! Люблю приезжать в Костанай! С днем рождения!

Фото автора