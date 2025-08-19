12 августа на складе завода на ногу 32-летнего Адиля Кубегенова наехал погрузчик.

Фото из архива, предоставленное сестрой Адиля Кубегенова

По словам сестры пострадавшего, он уступил дорогу погрузчику и, дождавшись проезда, продолжил идти. В этот момент погрузчик дал назад и, набрав скорость, наехал работнику на ногу. А чтобы освободить ногу из-под колеса, пришлось еще раз проехать по ней вперед.

- Департаментом создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая, произошедшего с работником ТОО «СарыаркаАвтоПром» Кубегеновым Адилем Кентаевичем, - ответили на наш запрос в департаменте Комитета инспекции труда РК. - Все обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены по завершению специального расследования.

- По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования в рамках действующего законодательства.