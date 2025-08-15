Инцидент произошел 12 августа на складе. По словам сестры пострадавшего Адиля Кубегенова, он уступил дорогу погрузчику и, дождавшись проезда, продолжил идти. В этот момент погрузчик дал назад и, набрав скорость, наехал работнику на ногу.





Пострадавшему 32 года. По словам его сестры Асель УРАЗБАЕВОЙ, Адиль рассказал, что погрузчику, чтобы освободить ногу из-под колеса, пришлось еще раз проехать по ноге вперед.

- Говорят, этот погрузчик 5 тонн весит. Эта 5-тонная автокара проехалась по ноге моего братишки туда и обратно, - говорит Уразбаева. - Прошло уже более двух суток, мы не видим никакой ответственности и помощи от завода, на данный момент они только перевели и оплатили частную палату. Они двое суток кормят нас завтраками, обещаниями, все - просто пустые слова. Они взяли нам билеты на регулярный рейс Qazaq air эконом-классом на братишку, маму и меня, и хотели, чтобы мы написали отказную в данной городской больнице и вылетели втроем в Астану - что, якобы, они договорились и нас ждут.

Асель требует от завода документального взятия ответственности за судьбу пострадавшего:

- Я начала требовать: «Где сопровождающий врач? И ваш представитель? Как я полечу с братишкой в тяжелом состоянии только после операции?» Его нога сейчас держится только на спицах - аппарате Илизарова! Отказная в больнице означала бы, что после того, как мы переступили за ворота больницы, вся ответственность осталась только на нас. К тому же несколько врачей сообщили, что самолетом ни в коем случае лететь нельзя, так как он очень слабый, и высокий риск, что лопнут сосуды и в полете он умрет. Поэтому с самого начала, узнав по телефону об этой ситуации, находясь еще в Астане, я сразу требовала санавиацию, вертолетом было бы доставить его гораздо безопаснее. Поэтому по действиям завода делайте выводы сами. К тому же его жена в данный момент находится на последнем месяце беременности, в таком стрессе она может родить в любой момент. Адиль проработал на заводе 2,5 года. Приходило в больницу все его руководство и очень его хвалят, как сотрудника. Но пришел он на завод здоровым, а получили мы его фактически инвалидом.

- По данному инциденту в настоящее время инспекцией по труду проводятся необходимые процедуры, включая разбирательство для установления всех обстоятельств, - прокомментировала "НГ" пресс-секретарь завода Анара МУСТАФИНА. - Мы оказываем пострадавшему сотруднику всестороннюю поддержку, так как для нас безопасность сотрудников всегда является абсолютным приоритетом.

«НГ» направила запросы в пресс-службу департамента полиции области и департамент Комитета государственной инспекции труда с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото предоставлены Асель УРАЗБАЕВОЙ