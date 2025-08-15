Новый асфальт, свежая плитка, ровные бордюры - и никуда не уходящая вода. Кажется, ливнёвка осталась только в проектных документах.

Сроки и масштаб

Реконструкция улицы Горняков в Рудном стартовала официально 28 марта 2025 года. Чиновники обещали не просто уложить асфальт, но и заменить подземные коммуникации, включая ливневую канализацию, чтобы «убрать воду с перекрёстков».

Горняков - Мира после дождика

Часть улицы, от перекрестка с ул. Дзержинского до ул. Мира, ускоренными темпами закатали, приурочив ко Дню металлурга. Перекрёсток Мира-Горняков частично открыли для движения, правда, без светофоров. С 12 по 14 августа перекрывают уже перекрёсток ул. Ленина–Горняков для проведения работ, связанных с реконструкцией. До этого перекресток уже перекрывали для работ по гризонтально направленному бурению (прокол грунта без траншеи под дорогой), а сейчас решили, похоже, не уточнять, что именно будут делать. Весь поток с перекрытой улицы Ленина хлынул через улицу Мира и перекресток Мира-Горняков. И не только транспортный поток.

«Окна небесные отворились» и на перекресток устремились потоки дождевой воды. И тут же он приобрел знакомые очертания, каким был и пять, и десять лет назад во время дождя, то есть очертания озера. Но ведь, согласно обещаниям чиновников, никакого озера тут быть не должно, поскольку по улице уже вовсю работает ливневая канализация. Или не работает?

Улица Горняков - не какая-нибудь деревенская тропинка. Пожалуй единственная в городе дорога, соединяющая две крайние улицы: Топоркова и Парковую. Довольно значимая, при этом и не длиннющая магистраль, на ремонт которой требуются годы.

Протяженность от Дзержинского до Парковой - около 1,3 км (хорошо, двустороннее движение - будем считать 2,6 км). Однако ремонт здесь производится уже третий год. Частями. В цифрах это примерно по 800 м за год. Последние полгода возятся с отрезком между Дзержинского и Ленина, а «финиш» так и не на горизонте. При этом власти и подрядчик называли ориентиры: «Договор - до конца октября», в соцсетях добавляли: «Полное асфальтирование - к концу сентября, знаки/освещение - к концу октября». За уже почти полугодовой период улица скорее в зародыше: уложена приблизительно четверть асфальта, а основной путь остаётся без покрытия. Рабочие вошкаются, каток катает щебень. А конца и края работам не видно. Суровая осень не за горами. Что будет дальше? Асфальт по снегу класть? Или к октябрю в срочном порядке сделают тяп-ляп. Или оставят уже на четвертый год?

11 августа прошла выездная комиссия партийного контроля на проблемный участок ул. Горняков. В мероприятии приняли участие: депутаты городского маслихата, члены общественного совета, представители подрядчика - ТОО «Костанай жолдары», заказчик - отдел ЖКХ акимата Рудного. На обращение жителей в присутствии депутатов маслихата подрядчик отвечает:

- Мы работаем с 8 утра до 8 вечера, без выходных, субподрядчиков много – 60-70 человек полностью на объекте. И материалов хватает, и людей хватает.

Звучит бодро, но стремительного прогресса за всё лето не видно.

Завершилось выездное собрание тем, что подрядчик обещал через две недели открыть для движения обе полосы на участке от Дзержинского до Ленина и одну полосу от Ленина до Парковой. Две недели, значит… ну что же, посмотрим.

А пока вспомним что еще нам обещали.

Квест - проскочи улицу по камушкам

В анонсах подчёркивали: помимо нового полотна - восстановление ливневой канализации. На деле же первый даже несерьёзный дождь превратил перекрёсток и примыкающие участки в озеро. Ливнёвка либо не смонтирована, либо не работает по уклонам/водоприёмникам.

Я, конечно, не эксперт, и, возможно, ее еще не задействовали как раз там, на перекрестке Горняков–Ленина. Однако глазами я не нашел каких-либо ливневых отверстий. Перекресток горбом, а вся вода стекает к обочинам, тротуарам.

Камушки вместо ливневки

К магазину "Экспресс" или ПВЗ "Озон" (ул. Мира, 3) подбираться только на лодке. Вода стекает во дворы близлежащих домов или устремляется вниз к улице Парковой. К реке, куда ж ей ещё устремляться. Прямо по еще не сделанной дороге и бежит, стыдливо прячась в колодцах теплосетей.

Движение и безопасность

Итак, центральная улица перекрыта, и весь транспорт и пешеходов пустили в объезд/обход по улице Мира - без светофоров и регулировки, через лужи и холодную воду...

Итак, перекресток возвышается горбом, а края, там где ходят люди, ушли под воду. Хорошо, догадливые строители выделили несколько кирпичей и пешеходы могут, прыгая с камушка на камушек, преодолеть водную преграду. Ну это снизу. А сбоку от автобуса - как повезет. Осадков полно, асфальта нет, а обещанного ещё ждать до конца октября…

Обещали, что будет лучше. Но не уточнили - кому. Просят потерпеть, потому что всё это, как всегда, «ради нас». Правда, не уточняется, входят ли в это «нас» те, кто задаёт вопросы, или только те, кто на них не отвечает.

В мире есть примеры, когда за сутки–двое перешивают магистрали и меняют тоннельные вставки - технологии и организация это позволяют. Здесь же 1,3 км городской улицы не могут доделать уже три года. При этом на реконструкцию выделены значительные средства. Идёт осень, за ней - снег. По привычке спросим: асфальт по снегу класть будем?

"НГ" отправила запрос в отдел жКХ акимата Рудного, в котором попросили:

- Предоставить копию проектной документации по устройству ливневой канализации на участке реконструкции ул. Горняков (в том числе схему расположения дождеприёмников и коллекторов).

- Сообщить даты и результаты испытаний/приёмки системы водоотвода на указанном участке.

- Назвать подрядную организацию, выполнившую работы, и указать гарантийный срок их исполнения.

- Разъяснить, когда будет установлено/введено в работу светофорное регулирование на перекрёстке ул. Горняков

- Принять меры по устранению выявленных недостатков, обеспечив надлежащий отвод воды и безопасность пешеходного движения.

Что нужно прямо сейчас:

Публично показать схему ливневки (приёмники, коллектор, уклоны) и график её ввода. Назвать еженедельный ввод в эксплуатацию по метрам/узлам - без общих слов. Срочно восстановить светофорное регулирование на перекрестке ул. Мира–Горняков и обеспечить безопасный переход пешеходам на маршруте объезда. Зафиксировать план на «сырой сезон»: какие операции точно не будут делаться под дождём/снегом и чем их заменят.

А реальность - она на фото.

Озеро около ПВЗ "Озон"

Секретарь Рудненского городского маслихата Азамат Искаков призвал подрядчиков контактировать с населением, СМИ, бизнесом. Информировать во избежание возникающих недопониманий. Думаю, пора и начальству научиться смотреть и оценивать реальный мир, а не предоставленные на бумаге акты выполненных работ?

Вместе изменим жизнь к лучшему?

Фото автора