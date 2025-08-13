Как будем отмечать день Костаная: что, где, когда
13 августа 2025, 17:14 | Общество
Торжественные мероприятия, посвященные Дню города, как и в прошлом году, пройдут в течение нескольких дней: с 13 по 16 августа. Открыл праздничную программу сегодня городской чемпионат по дзюдо, который продолжится и завтра, 14 августа, с 10.00 до 18.00 в ФОК в мкр-не Юбилейный.
Фото из архива "НГ"
Что еще ожидает горожан в эти дни, смотрите в инфографике "НГ".
Напоминаем, 15 и 16 августа, время курсирования маршрутов №№ 3, 10, 13, 18 и 102 продлено до 01.00. Интервал движения - 30 мин. А 16 августа на время празднования дня города будет перекрыт участок улицы Алтынсарина в границах улиц Тәуелсіздік и Толстого.
