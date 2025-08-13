По прогнозам синоптиков, четверг, 14 августа, пройдёт с дождями и грозами по всей территории области, на севере и востоке днём дожди будут особенно сильными. На западе и севере ночью и утром ожидается туман. В пятницу и субботу, 15-16 августа, погода будет похожей: дожди и грозы, на севере и востоке - сильные, кроме того, днём возможны шквал, град.





В Костанае дождь и гроза ожидаются ожидаются в четверг. В пятницу и субботу - переменная облачность без существенных осадков.

- В четверг ночью по области будет 11-16 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидается температура в пределах 18-23, на юге 26 градусов. В пятницу и субботу показания термометров будут одинаковыми: ночью 10-15 °С, днём 18-23 °С, на юге 26 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 12-14 °С, днём 19-21 °С. В пятницу: ночью 11-13 °С, днём 20-22 °С. В субботу: ночью 11-13 °С, днём 19-21 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, востоке и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ