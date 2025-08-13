Троих 15-летних подростков из Житикары, решивших подзаработать, задержали сотрудники управления по противодействию киберпреступности. Юноши продали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, а те с их помощью обманули двух женщин из Костаная на 11 млн 950 тыс. тенге.

- Жертвам звонили по телефону и под предлогом различных операций просили продиктовать код из SMS - по классической схеме: «Вам отправили код, пожалуйста, продиктуйте его». Получив доступ к данным, мошенники вывели деньги, - сообщил исполняющий обязанности начальника управления Олжас МАГЫПАРОВ. - Ведется следствие, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям подростков. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении их родителей к ответственности.

Полиция напоминает: мошенники часто используют различные схемы, включая создание поддельных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, чтобы войти в доверие к жертвам и выманить у них деньги. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям уделять больше внимания действиям своих детей в интернете, объяснять им риски и возможные последствия подобных "заработков".