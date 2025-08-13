С 13 августа компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана, передает inbusiness.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.

Как сообщается, соглашение между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Starlink было подписано 12 июня 2025 года. В рамках этого соглашения компания обязалась соблюдать законодательство Казахстана при оказании своих услуг.

В ведомстве отметили, что казахстанцы получили доступ к высокоскоростному интернету через сеть низкоорбитальных спутников, принадлежащую компании SpaceX.