Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
13 августа 2025, 10:45 | Общество
С 13 августа компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана, передает inbusiness.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.
Как сообщается, соглашение между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Starlink было подписано 12 июня 2025 года. В рамках этого соглашения компания обязалась соблюдать законодательство Казахстана при оказании своих услуг.
В ведомстве отметили, что казахстанцы получили доступ к высокоскоростному интернету через сеть низкоорбитальных спутников, принадлежащую компании SpaceX.
Последние новости
13.08.25 09:01 "Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
12.08.25 17:16 "Это закономерный результат" - Команду победителей областной спартакиады чествовали в Костанае
12.08.25 16:36 Заблокировать несчастья - Требования закона при установке пластиковых окон обсудили в Костанае
12.08.25 15:33 Итоги опрессовки сетей сообщили в костанайской теплокомпании
12.08.25 14:14 «Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят обновить главный градостроительный документ
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.