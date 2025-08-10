Официальная мировая премьера казахских тазы прошла на Всемирной выставке собак World Dog Show 2025 в Хельсинки, сообщает сайт управления делами президента РК. Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки, передает Informburo.kz.

Фото с сайта Управделами президента РК

Восемь тазы из Казахстана впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода. Собак отбирали по строгим критериям. Всего на выставке принимали участие 25 000 собак со всего мира.

Восемь тазы из Казахстана впервые выступили на всемирной выставке / Фото с сайта Управделами президента РК

Пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, чемпионом мира стал Лашын, чемпионкой мира – Ару, вице-чемпионом мира – Көксерек, а вице-чемпионкой мира – Пана.

Победители выставки / Фото с сайта Управделами президента РК

В своих категориях Лашын и Ару удостоены также титулов чемпионов Финляндии.

"Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и её особенностями. Казахстанские эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, её характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полное признание тазы ожидается не ранее 2034 года при условии развития породы и её активного участия в международных соревнованиях.

В декабре 2024 года институт интеллектуальной собственности выдал патент республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар" на селекционное достижение "породы собак Казахский тазы". Союз кинологов Казахстана и Министерство экологии обратились в суд, патент признали недействительным.

Порода тазы является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне, говорилось в решении суда.