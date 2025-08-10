В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе ремонтные работы запланированы в восьми районах областного центра.
В связи с этим произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
С 11 по 15 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
РП – 4 (работы на ВЛ)
11 августа с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Кубеева, 6.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 11 по 15 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Северная, 1-23,
- ул. Школьная, 1-27,
- ул. Абая, 1-7,
- ул. Энергетиков, 11-32.
ТП- 542 (работы на ТП)
11 и 12 августа с 09:00 до 18:00
- Изолятор,
- вытрезвитель,
- магазины «ФридомАвто»,
- «Дария»,
- «Ет-мясо»,
- «Кредо»,
- «Продукты»,
- ИП Искендиров.
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой, 118, 118а,
- ул. Джангильдина, 34/1,
- ул. Сералина, 34.
Частный сектор:
- ул. Рудненская, 1-44, 21/1-21/11, 6/1-6/12,22/2-22/12,28/1-28/13, 18/1-18/16,
- ул. Хакимжановой, 55-154, 18/2-18/6, 112/1-112/3,
- ул. Соколовская, 42/1-42/14, 50/1-50/12,
- ул. Комарова, 99/1-99/4, 51-131,
- ул. Джангильдина, 1-72,
- ул. Панфилова, 2-22,
- ул. Садовая, 19-21, 28/1-28/31, 26/2-26/36, 31/2-31/12, 33/1-33/13,
- ул. Сералина, 27-73,
- ул. Баймагамбетова, 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11,
- ул. Элеваторная, 3-69, 49/2-49/18, 104/1-104/13,
- ул. Л.Беды, 2-14, 67-91,
- ул. Наримановская, 127-137.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова - ул. Наримановская,
- Ул. Баймагамбетова – ул. Комарова.
КТП-719 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)
13 августа с 10:00 до 13:00
- ТОО «КапиталГруппСоюз».
Частный сектор:
- ул. Тепличная.
КТП-720 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)
13 августа с 14:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Рудненская, 15-20.
ТП-370 (работы на ТП)
14 августа с 09:00 до 18:00
- ТД «Наурыз»,
- «Бота»,
- «Таус»,
- кафе «Городок»,
- центр МРТ,
- аптека «Забота»,
- магазин «Скрепка»,
- «Инструмент»,
- «Океан»,
- ТОО «Асоль»,
- ТОО «Зеркало».
Спальный сектор:
- ул. Амангельды, 76,
- ул. Баймагамбетова, 170,
- ул. Байтурсынова, 108.
ТП-624 (работы на ТП)
15 августа с 09:00 до 18:00
Спальный сектор:
- 9 мкр, д. 2, 3, 4, 4а, 4б.
