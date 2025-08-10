Новости

В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

10 августа 2025, 10:38 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе ремонтные работы запланированы в восьми районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с этим произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

С 11 по 15 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

РП – 4 (работы на ВЛ)

11 августа с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • ул. Кубеева, 6.

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 11 по 15 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Северная, 1-23, 
  • ул. Школьная, 1-27, 
  • ул. Абая, 1-7, 
  • ул. Энергетиков, 11-32.

ТП- 542 (работы на ТП)

11 и 12 августа с 09:00 до 18:00

  • Изолятор, 
  • вытрезвитель, 
  • магазины «ФридомАвто», 
  • «Дария», 
  • «Ет-мясо», 
  • «Кредо», 
  • «Продукты», 
  • ИП Искендиров.

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 118, 118а, 
  • ул. Джангильдина, 34/1, 
  • ул. Сералина, 34.

Частный сектор:

  • ул. Рудненская, 1-44, 21/1-21/11, 6/1-6/12,22/2-22/12,28/1-28/13, 18/1-18/16, 
  • ул. Хакимжановой, 55-154, 18/2-18/6, 112/1-112/3,
  • ул. Соколовская, 42/1-42/14, 50/1-50/12, 
  • ул. Комарова, 99/1-99/4, 51-131, 
  • ул. Джангильдина, 1-72, 
  • ул. Панфилова, 2-22, 
  • ул. Садовая, 19-21, 28/1-28/31, 26/2-26/36, 31/2-31/12, 33/1-33/13, 
  • ул. Сералина, 27-73, 
  • ул. Баймагамбетова, 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11, 
  • ул. Элеваторная, 3-69, 49/2-49/18, 104/1-104/13, 
  • ул. Л.Беды, 2-14, 67-91, 
  • ул. Наримановская, 127-137.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова - ул. Наримановская,
  • Ул. Баймагамбетова – ул. Комарова.

КТП-719 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)

13 августа с 10:00 до 13:00

  • ТОО «КапиталГруппСоюз».

Частный сектор:

  • ул. Тепличная.

КТП-720 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)

13 августа с 14:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Рудненская, 15-20.

ТП-370 (работы на ТП)

14 августа с 09:00 до 18:00

  • ТД «Наурыз», 
  • «Бота»,
  • «Таус», 
  • кафе «Городок», 
  • центр МРТ, 
  • аптека «Забота», 
  • магазин «Скрепка»,
  •  «Инструмент», 
  • «Океан», 
  • ТОО «Асоль»,
  • ТОО «Зеркало».

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды, 76, 
  • ул. Баймагамбетова, 170, 
  • ул. Байтурсынова, 108.

ТП-624 (работы на ТП)

15 августа с 09:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • 9 мкр, д. 2, 3, 4, 4а, 4б. 