По данным портала Stat.gov.kz за 2024 год, своим здоровьем удовлетворены 49,5% респондентов, частично удовлетворены – 48%. При этом, чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля удовлетворенных своим здоровьем. Что делать?

На занятиях по партерной гимнастике /Фото из личного архива Каншаем Айтмухамбетовой

- Ещё со времён древних философов и врачевателей известно, что основа здоровья - это движение, - поделилась с "НГ" тренер по оздоровительным практикам Каншаем АЙТМУХАМБЕТОВА. - Но, к сожалению, ни в те далёкие времена, ни в наш век высоких технологий движения люди не научились ставить в приоритет здоровье. Хотя во все времена истинное качество жизни кроется в хорошем самочувствии, нежели в том мнимом комфорте, которым мы стремимся себя окружить. На мой взгляд, большинство проблем со здоровьем, как это банально не звучало, в первую очередь кроется в гиподинамии, во вторую - в неправильном питании, в третью - в негативном мышлении...

Вариант для увеличения активности - партерная гимнастика, то есть работа в зале на спортивном коврике. Не требуя дорогостоящего оборудования и спортивного инвентаря, она позволяет проработать все группы мышц, обеспечивая растяжение и укрепление мышц и связок всего организма, достигая улучшения кровотока всех органов и суставов с обезболивающим эффектом.

- Насколько это эффективно?

- Каждый человек приходит со своими проблемами, - говорит Каншаем. - Например, человек, который поднимался с постели только с посторонней поддержкой, теперь может эту поддержку оказывать другим людям. Или девушка 10 лет спала на деревянном щите под матрацем из-за болей в спине, а через месяц занятий избавилась от щита. Приведу в пример себя: два года принимала миорелаксанты и нестероидные обезболивающие препараты. И уже 6 лет не принимаю никаких лекарств. Моё состояние позволяет мне заниматься многими активными видами хобби. Самое главное - дойти до зала с грамотным специалистом, который поможет подобрать адекватную нагрузку и выявить "слабое звено".

- Как сохранить здоровье и красоту в условиях сидячего образа жизни?

- Когда-то я сама была бесценным кабинетным работником, и с высоты прожитых проблем могу посоветовать ставить ценность своего здоровья выше ценности рабочего стола. Поднимитесь со стула, сделайте отжимания от стола, сделайте приседания за столом. Поверьте, за это время с вашим компьютером ничего не случится, а ваш организм будет благодарен!

Немного о культуризме

Практически в каждом спортивном зале висят фотографии самого знаменитого бодибилдера – Арнольда Шварценеггера. Молодые и не очень люди подходят к тренажёрам с желанием быть хоть на процент похожим на него. Но с чего можно начать?

Инструктор-методист центра доктора Бубновского и фитнес-инструктор в фитнес-зале «Спарта» Антон КЛОЧКО поясняет:

- Я считаю, что начинать нужно с укрепления мышечного корсета. Подойдут упражнения общей физической подготовки (ОФП) и базовые движения: приседания без веса, подтягивания и т. д. Важно адаптировать нагрузку индивидуально, в зависимости от целей. Если, например, у человека лишний вес, я убираю бег – чтобы не нагружать коленные суставы. Вместо этого достаточно активности в виде ходьбы и наладить питание, убирая из рациона всё лишнее.

Антон Клочко: "Начинать нужно с укрепления мышечного корсета" /Фото из личного архива

По наблюдениям Антона, к нему на индивидуальные уроки приходят в основном молодые ребята. Парни чаще всего хотят набрать мышечную массу и подсушиться, девушки - укрепить ягодицы и привести тело в тонус.

- Так ли необходим тренер?

- Можно начать самостоятельно. Главное – начать с изучения техники выполнения упражнений. Но важно не торопиться: сначала отработать технику и только потом переходить к прогрессии нагрузок. Тренер в этом процессе – не просто для контроля, а чтобы помочь избежать ошибок и сделать тренировки более эффективными.

- Советы для начинающих?

- Начинайте с малого: понемногу меняйте пищевые привычки, не гонитесь сразу за большими весами. Включайте в рацион больше белка. И, по возможности, запишитесь к опытному и грамотному тренеру.

Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)