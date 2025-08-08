Сотрудниками департамента полиции Актюбинской области раскрыто мошенничество, совершенное в отношении жителя города Актобе, передает Polisia.kz. Неизвестные лица, действуя под видом оказания логистических услуг по перевозке автомобилей из Костаная в Актобе, незаконно завладели тремя новыми дорогостоящими автомобилями премиального класса.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых — все жители Актюбинской области. Двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства. Похищенные автомобили возвращены законному владельцу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.