По мне, так торты - зимняя забава, а летом выпечка должна быть простой, чтобы делать ее каждый день не напрягаясь. Поэтому печем галету. Для справки, галета - это не только сухое печенье для солдатских пайков, но и вид открытых пирогов. Отчего-то очень модных сейчас. Рецепт опробовала Mariya, прислала с полезными ремарками.

Галета - это минимум рассыпчатого теста и много начинки

Тесто в этом пироге фактически песочное, в которое еще добавляется творог. Он берется самый обычный, не кремовый. С ним надо смешать размягченное сливочное масло, туда же добавить желток. В другой посудине соединить муку, разрыхлитель, сахар, соль. Из всего этого замесить тесто, в нем будут видны крупинки творога, что нормально. Долго его не мять, собрать в шар и отправить в холодильник минут на 40.

Вообще, Mariya советует сначала приготовить начинку и охладить. По крайней мере, ту, которую делала она - из яблока и вишни. В принципе, для галеты можно брать и персики, и абрикосы, и другие фрукты. Те же абрикосы для начинки достаточно обвалять в сахаре с крахмалом. А вот вишню без косточек лучше посыпать сахаром, она пустит сок, и уже в таком виде ее можно минут 5-7 уварить, добавив в конце немного крахмала. Тонко нарезанное яблоко тоже присыпать сахаром и проварить пару минут с ложкой воды (можно сливочного масла добавить).

- Галету собирать лучше на куске пекарской бумаги, чтобы уж наверняка, когда будете переносить на противень или в форму, не порвать тесто, - советует Mariya, - раскатать круглый сочень до толщины 3-5 мм, края будут немного рваться. Не страшно. В центр сочня кладем начинку, я произвольно смешала вишню и яблоко. Ну и дальше произвольно заворачиваем бортики наверх и защипываем, скрывая все рваные края. Немного похоже на то, как делается беляш. Бортики можно просто посыпать сахаром. А можно смазать чем-нибудь типа молока. У меня была сметана, уже поверх посыпать сахаром и лепестками миндаля. Печь при температуре 180 градусов около 45 минут. За духовкой следить, чтобы сахар не пригорел. Остужать на решетке.

Ингредиенты

75 г сливочного масла, 150 г творога (это в оригинале, я взяла 100 - сколько было, все отлично вышло), 1 желток, 170 г муки, столовая ложка сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя. Яблоко и вишня вместе - 400 г, 2-3 ст. л. сахара (можно больше).

Фото Mariya