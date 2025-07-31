Сегодня в регионе аграрии собрались на День поля, где обсуждают и судьбу грядущего урожая. Заветная мечта — производить из пшеницы не только муку, но и крахмал, глютен, аминокислоты. Перед форумом акимат области провел ревизию инвестпроектов по глубокой переработке зерна.

Фото пресс-службы акима области

Их заявлено два. Китайская компания CITIC Construction Co. Ltd планирует вложить в организацию такого производства $ 1 млрд. Годовая мощность переработки - 1 млн т. При этих параметрах будет открыто 2000 рабочих мест.

Кадр из презентации

На данный момент инвестору на территории Федоровского района предложен земельный участок площадью 300 га, соответствующий производственным требованиям компании. 17 июня ее руководство подписало с министерством сельского хозяйства меморандум. Ведутся предварительные расчеты по инфраструктуре проекта.

По сообщению forbes.kz, CITIC Construction Co. Ltd уже строит завод по глубокой переработке зерна в Алматинской области. Вообще компания входит в структуру мультипроизводственной CITIC Group, подразделения которой занимаются в Казахстане реконструкцией автодорог, модернизацией битумного завода, участвуют в нефтедобывающем АО.

Срок реализации проекта по зернопереработке в Костанайской области разбит на три этапа, охватывает 2027- 2028 годы.

Кадр из презентации

Второй проект строительства завода по глубокой переработке зерна заявлен ТОО Qostanai Grain Industry. Сумма инвестиций — 71 млрд тенге. Мощность переработки - 415 тыс. т. Рабочие места - 650.

Так совпало, что прошел почти год с момента, когда этот проект презентовался на областном инвестиционном форуме в августе 2024 года. Тогда говорилось, что ТОО у нас представляет крупного инвестора, компанию KazFoodProducts, с хорошей компетенцией в сфере глубокой переработки зерновых, упоминались заводы в СКО, Алматинской области, а также участие в животноводстве, мясопереработке, кондитерском производстве.

Инвестиции заявлялись в сумме $111 млн, но на дату форума уже были пересчитаны в сторону увеличения. Кроме производства глютена, крахмала, лизина, директор ТОО Qostanai Grain Industry Еркин САТТАРОВ говорил о возможности производить на заводе биоэтанол, а также сопутствующую продукцию: кормовую барду, отруби, зерноотходы..

Фото из архива "НГ"

Год назад речь шла о том, что предприятию выделен участок земли для строительства завода. Практически в черте Костаная, что являлось неоспоримым плюсом, так как гарантировало подключение к водоснабжению, канализации, электро- и газоснабжению с оптимальными затратам, а участок производственной площадки располагался близко к железной дороге и автодороге республиканского значения.

Однако, судя по тому, что говорили на заседании областного штаба по привлечению инвестиций 22 июля, место расположение такого рода производства не прошло по санитарным нормам.

Сейчас под нужды ТОО Qostanai Grain Industry выделена земля неподалеку от Рудного, большая часть - 187 га - относится к району Беимбета Майлина и 35,75 га к Костанайскому району.

Фото пресс-службы акима области

- Скажите, сейчас с санитарно-защитной зоной у них все будет в порядке, все-таки планируют выпускать продуккт специфический - биоэтанол? - задал вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Мы изучили документацию, перечень выпускаемой продукции. Пришли к выводу, что это предприятие можно отнести к отрасли пищевой промышленности 2-го класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м от жилой зоны, - ответил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ.

- Вокруг участка, который они выбрали, там вокруг же только производственные территории, - уточнил аким области.

Ему ответили утвердительно. А Даулетбаев добавил, что «соседство с другими предприятиями пищевой промышленности, в том числе мельницами, возможно».

Аким области поручил акимам районов Беимбета Майлина и Костанайского сопровождать этот проект, чтобы «потом не пришлось снова все начинать с нуля».

- Думаю, что со следующего года мы вплотную займемся рабочим проектом. И к концу года, возможно, к середине приступим к строительным работам, - обозначил сроки Еркин Саттаров.

Напомним, что это не первые попытки организовать в области глубокую переработку зерна. В 2018 году на областном инвестиционном форуме презентовался проект ТОО Bio Grain, которое в сотрудничестве с китайскими партнерами намеревалось развивать глубокую переработку зерна и масличных.