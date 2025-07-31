В прошлом году минимальная сумма составляла 43 407 тенге. Фонд "Всеобуч" предоставит финансовую помощь нуждающимся семьям и сиротам для сборов в школу, передает Informburo.kz. В 2025 году её минимальный размер составит 46 228 тенге на одного ребёнка, сообщили в Министерстве просвещения.

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Получателями станут более 500 тысяч детей – в том числе школьники из малообеспеченных семей и семей, которым государство оказывает адресную социальную помощь, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Средства перечисляются на карт-счета родителей, что позволяет им самостоятельно купить школьную форму, обувь и канцтовары. Во всех регионах уже началась реализация этой меры поддержки", – рассказали в министерстве.

В 2024 году минимальная сумма составляла 43 407 тенге. При этом сбор ребёнка в школу обходился родителям как минимум в 70 тысяч тенге.