По прогнозам синоптиков, в четверг, 31 июля, по области будут идти грозовые дожди, особенно сильные на севере и востоке, возможны шквал, град. В пятницу, 1 августа, дожди и грозы, местами сопровождаемые шквалом и градом, ожидаются днём на севере и востоке. В субботу, 2 августа, дожди с грозами прогнозируются ночью на юге и востоке области. Все трое ближайших суток в ночные и утренние часы будут туманы.





В Костанае в четверг и пятницу по прогнозу грозовые дожди, в субботу - без осадков.

- В четверг и пятницу температурные показатели будут одинаковыми, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - По области ночами термометры будут показывать 12-17 градусов, днём 18-23 на юге 28 °С. В субботу ночью будет прохладно - 10-15 °С. Днём воздух прогреется до 20-25 °С, на юге до 30 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 13-15 °С, днём 21-23 °С. В пятницу: ночью 14-16 °С, днём 21-23 °С. В субботу: ночью 12-14 °С, днём 23-25 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с в четверг на западе и севере, в пятницу и субботу на севере и востоке.

Фото Галины КАТКОВОЙ



