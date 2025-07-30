Мужской теннисный турнир Suisse Open Gstaad, проводимый с 1915 года в середине лета в швейцарском городе Гштааде на открытых грунтовых кортах местного комплекса Roy Emerson Arena, с 2009 года относится к серии ATP 250.

Турнир еще называют «альпийским Уимблдоном» из-за постоянного участия в нем ведущих теннисистов мира.

В этом году в турнире с сеткой, рассчитанной на 28 участников, вступили сразу два казахстанских теннисиста: первая и вторая мужские ракетки страны Александр Бублик (34-е место в рейтинге ATP) и Александр Шевченко (101-е место)

Александр Бублик с трофеем турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) / Фото championat.com

Бублик, как и первый номер турнира Каспер Рууд (13-е место) из Норвегии, начал турнир со второго круга, а Шевченко сыграл в первом круге с известным теннисистом из Швейцарии Стэном Вавринкой (156-е место), который является победителем трех турниров «Большого шлема». Матч закончился уверенной победой казахстанца в двух сетах - 6:3, 6:2.

Во втором круге состоялось казахстанское дерби, в котором победу одержал Бублик, уверенно обыграв соотечественника в двух сетах - 6:2, 6:3.

В четвертьфинале первая ракетка Казахстана обыграл в двух сетах Франсиско Комесанью (74-е место) из Аргентины со счетом 6:4, 6:3.

Обыграв в полуфинале французского теннисиста Артюра Казо (116-е место) в двух сетах - 6:1 и 7:5, Бублик впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира категории ATP, проведя ранее 12 матчей за титул на хардовых и травяных покрытиях.

В финале его соперником стал теннисист из Аргентины Хуан-Мануэль Серундоло (109-е место), сотворивший в четвертьфинале сенсацию, победив главного фаворита турнира Рууда. Матч получился непростым. Бублик победил в первом сете со счетом 6:4, а во втором - с таким же счетом уступил. Победа в третьем сете со счетом 6:3 принесла победу казахстанскому теннисисту.

Бублик стал вторым в истории представителем Казахстана, которому удалось одержать победу на грунтовом турнире АТР в одиночном разряде. До него лишь Андрей Голубев побеждал на турнире с грунтовым покрытием - в 2010 году в Гамбурге (Германия). Также Бублик стал 14-м действующим игроком АТР тура, который имеет в своем активе титулы на всех покрытиях.

Сразу после турнира в Гштааде первая ракетка Казахстана выступил в Открытом чемпионате Австрии в городе Кицбюэле - Generali Open Kitzbühel, который также проводится на грунтовых кортах и с 2011 года относится к категории ATP 250. Бублик, вернувшись в топ-30 мирового рейтинга, на этом турнире был посеян под первым номером и пропустил первый круг.

Александр Бублик на турнире в Австрии / Фото ktf.kz

На стадии 1/8 финала казахстанец сыграл с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (118-е место) и обыграл его в двух сетах - 6:3, 6:4.

А в четвертьфинале во втором турнире подряд вновь состоялось казахстанское дерби Бублик - Шевченко. До этого поединка вторая мужская ракетка Казахстана в первых двух кругах турнира одержал победы над колумбийцем Даниэлем Элаи-Галаном (125-е место) со счетом 2:6, 6:3, 6:4 и над венгром Мартоном Фучовичем (91-е место) со счетом 7:5, 6:4. И вновь уверенную победу в дерби одержал Бублик - 6:4, 6:2 и в 20-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP.

В полуфинале лидер мужской сборной Казахстана уверенно победил теннисиста из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (103-е место) со счетом 6:3, 6:4.

И второй подряд финал на турнире ATP 250 на грунтовом покрытии принес победу Александру Бублику на этот раз над французом Артуром Казо со счетом 6:4, 6:3.

Александр Бублик с трофеем турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) / Фото ktf.kz

Таким образом Александр Бублик, завоевав 22 июня титул на турнире ATP 500 в Галле (Германия), всего за 35 дней стал победителем трех турниров категории ATP. Для первой ракетки Казахстана это уже седьмой титул ATP в карьере в одиночном разряде.

После победы в Кицбюэле Бублик вернется на 25-ю строчку мирового рейтинга.