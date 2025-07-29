В южной столице Казахстана прошел международный турнир по настольному теннису среди молодежи «WTT Youth Contender Almaty».

Играет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Эти соревнования, проходившие в Центре настольного тенниса «ADD Ustel Tennis Ortalygy», включены в календарь юношеской серии турниров «WTT Youth Contender» и проводятся под эгидой Международной федерации настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation) и Мирового настольного тенниса (WTT), а результаты учитываются в мировом рейтинге.

В турнире приняли участие 235 спортсмена из Гонконга, Индии, Казахстана, Катара, Китайского Тайбэя, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Туркменистана, Узбекистана, Южной Кореи и Японии, соревновавшиеся в пяти возрастных группах до 11 лет, до 13 лет, до 15 лет, до 17 лет и до 19 лет.

Как отметил главный судья соревнований Рамон Ортега Монтес из Испании, алматинский «WTT Youth Contender» был отлично организован и прошел на высочайшем уровне.

В составе юношеской сборной Казахстана в этом турнире выступали и воспитанники отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, Артем Ваплер, Дагир Данияров и Амир Саркытбай.

В этом году 12-летняя Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой, уже набрала рейтинговые баллы на турнирах в Турции, где она завоевала серебряную медаль в возрастной группе до 13 лет и стала бронзовым призером в группе до 15 лет, а также в Болгарии, где ей не было равных в возрастной группе до 13 лет, в Испании, где она завоевала золотую медаль, не уступив ни в одной партии на турнире своим соперницам в возрастной группе до 13 лет, и Узбекистане, где она стала обладательницей бронзовой медали среди теннисисток до 13 лет.

Жания Бекмухамбетова - бронзовый призер международного турнира «WTT Youth Contender Almaty» / Фото ttfrk.kz

В Алматы костанайская теннисистка выступила в двух возрастных категориях. Среди спортсменок до 13 лет она попала на предварительном этапе в группу с казахстанками Арайлым Сапабек из Астаны и Каролиной Бондарь из Павлодарской области. Одержав уверенные победы, Бекмухамбетова вышла напрямую в четвертьфинал, где выиграла у еще одной казахстанки - Адели Альжановой из Кызылорды (3:0). А в полуфинале потерпела поражение от будущей победительницы турнира Ляо Юй Цзин из Китайского Тайбэя (0:3) и завоевала бронзовую медаль.

В возрастной группе до 15 лет, где выступали 38 теннисисток, Бекмухамбетова не смогла выйти в плей-офф из своей группы, уступив россиянке Дарье Харловой (1:3) и Чэнь Жуй-Лин из Китайского Тайбэя (2:3).

Наиболее успешно из костанайских юношей выступил в Алматы Дагир Данияров, пробившийся в восьмерку сильнейших в возрастной категории до 11 лет. Он выиграл в своей группе у Хазиза Джанибейека из Монголии и уступил Рамазану Рауанулы из Актау, одержал победу в 1/8 финала над Ибрагимом Аль-Салахом из Саудовской Аравии и уступил в четвертьфинале ставшему победителем турнира Хусену Искандарову из Узбекистана.