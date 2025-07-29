Второй подряд матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги с участием «Тобола» становится центральным в туре.

После нулевой ничьей в гостях с «Актобе» занимающий третье место костанайский клуб принимал «Кайрат», который является действующим чемпионом Казахстана и представляет нашу страну в Лиге чемпионов. Алматинцы в первом матче отборочного раунда еврокубка уступили финскому клубу КуПС - 0:2. И за три дня до ответного поединка в южной столице выставили на матч с «Тоболом» основной состав, учитывая, что костанайцы не проигрывали 12 туров подряд. Причем единственное поражение «Тоболу» еще в апреле нанес именно «Кайрат».

Хозяевам же не мог помочь в этой встрече сербский защитник Иван Миладинович, получивший тяжелую травму в матче с «Актобе», из-за которой может пропустить оставшуюся часть сезона.

«Тобол» перед матчем с «Кайратом» в футболках с надписью в поддержку травмированного Ивана Миладиновича / Фото instagram.com/fctobol

В стартовом составе «Тобола» на после стадиона «Центральный» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Неманья Кавнич, Пап-Альюн Ндиайе и Наурызбек Жагоров, полузащитники Эдедем Эссьен, Асхат Тагыберген и Ахмед Эль-Мессауди и нападающие Жаслан Жумашев, Николай Сигневич и Ислам Чесноков.

Уже на первой минуте встречи хозяева заработали угловой удар на правом фланге, но подача Асранкулова осталась безадресной. Через три минуты гости получили право на штрафной удар у левой боковой линии на чужой половине поля. Израильский полузащитник алматинцев Офри Арад со стандарта отдал мяч вперед белорусскому легионеру «Кайрата» Валерию Громыко, а тот переадресовал его низом в штрафную площадь португальскому нападающему Жоржиньо, который вдоль линии вратарской площадки прострелил на Дастана Сатпаева. Однако молодому нападающему гостей пробить по пустым воротам помешал Жагоров, выбивший мяч за боковую линию. Вскоре Громыко из центра после передачи справа пробил низом из пределов штрафной площади рядом с левой штангой.

Роман Асранкулов разряжает обстановку у своих ворот / Фото vk.com/fckairat

На 6-й минуте команды обменялись атаками. Гости выводили на удар Сатпаева по левому краю, но в штрафной площади его технично оттеснил от мяча Асранкулов. А в ответной атаке Чесноков, попытавшийся убежать по правому краю от капитана гостей белорусского защитника Александра Мартыновича, неожиданно поскользнулся у штрафной площади. Через две минуты ситуация повторилась. Чесноков, пройдя по центру трех игроков соперника, во время удара по воротам упал на дуге штрафной площади.

На 15-й минуте после атаки гостей Громыко забросил мяч в штрафную площадь, где его Тагыберген выбил высоко поднятой ногой, задев грудь Жоржиньо, упавшего после этого на газон. Но все было в рамках правил, и уже через две минуты португальсикй форвард реально угрожал воротам «Тобола». Получив передачу от переигравшего Жумашева на левом краю штрафной площади грузинского полузащитника Гиорги Зарии, Жоржиньо с подступов к вратарской площадке в касание пробил по воротам, но Устименко отбил мяч.

В середине тайма при розыгрыше гостями штрафного удара подключившийся к атаке защитник «Кайрата» Еркин Тапалов головой поднял мяч в воздух перед воротами, после чего Сигневич в борьбе с Мартыновичем головой скинул его Устименко.

А буквально через две минуты белорусский нападающий «Тобола» упустил возможность открыть счет. После подачи Тагыбергена с правого фланга со стандарта Сигневич в высоком прыжке с линии вратарской площадки головой переправлял мяч в ворота с отскоком от газона, но вратарь «Кайрата» Александр Заруцкий в последний момент успел подставить ногу, от которой тот перелетел над перекладиной.

После получаса матча в игру вновь вступил Устименко, поймавший мяч в ногах Громыко после удара Зарии с левой боковой линии штрафной площади в ближний нижний угол ворот. «Тобол» в ответ за две минуты провел три подряд атаки по левому флангу, заработав в итоге угловой удар, после розыгрыша которого Сигневич с острого угла пробил слева в сетку ворот с внешней стороны.

На 35-й минуте Тагыберген со штрафного удара со своей половины поля сделал подачу к штрафной площади соперника, где после борьбы за него Эль-Мессауди и защитника гостей Александра Широбокова тот отлетел в центр к Синевичу. Нападающий «Тобола» пробил с ходу уже из пределов штрафной площади в правый угол ворот, но вратарь «Кайрата» в броске отбил мяч на угловой. А после его розыгрыша Жагоров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел выше ворот.

На 39-й минуте еще один штрафной удар заработали хозяева метрах в 25-ти от ворот левее центра, где сразу два игрока алматинского клуба грубо остановили Чеснокова. Тагыберген со стандарта пробил мимо стенки в створ ворот, но прямо в руки вратарю.

Жаслан Жумашев против белорусского полузащитника «Кайрата» Валерия Громыко / Фото vk.com/fckairat

А за десять секунд до окончания компенсированной к первому тайму минуте мяч влетел в сетку ворот «Тобола». Случилось это после того, как гости перехватили мяч на правом фланге на половине поля костанайского клуба у затеявших игру с короткими передачами хозяев и отправили его к штрафной площади Жоржиньо. Тот в касание сделал передачу правее Сатпаеву, который вошел в штрафную площадь, проскочил между Ндиайе и Тагыбергеном и вернул мяч португальцу. Жоржиньо сместился влево, переиграв Цавнича, и из-под ноги Жумашева пробил в левый угол ворот мимо Устименко - обиднейший «гол в раздевалку».

Второй тайм начался с атаки хозяев по правому краю, откуда Тагыберген сделал длинную подачу в центр штрафной площади на открывшегося там Сигневича, но вратарь гостей вовремя покинул свои владения и в броске кулаком выбил мяч буквально с головы нападающего. «Тобол» провел еще пару атак, но оба раза защитники помешали пробить по воротам - вначале Чеснокову с правого края штрафной площади, а затем Жагорову с противоположного фланга. А после быстрой ответной атаки на 49-й минуте Сатпаев ворвался по правому краю в штрафную площадь, но у него из ног Цавнич в подкате выбил мяч на угловой, розыгрыш которого привел к еще двум ударам гостей от угловых флажков.

В игре защитник «Тобола» Пап-Альюн Ндиайе / Фото vk.com/fckairat

А на 55-й минуте первую желтую карточку в матче заработал Эссьен, на половине поля гостей прямой ногой ударивший по ноге израильского полузащитника «Кайрата» Дана Глейзера. И хотя это нарушение тянуло на удаление, арбитр встречи Данияр Сахи из Кызылорды ограничился после видеопросмотра момента предупреждением.

Через десять минут в составе «Тобола» произошла первая замена, и вместо Тагыбергена на поле вышел Виктор Брага. После этого команды заработали по штрафному удару. И если розыгрыш стандарта у ворот хозяев привел к угловому удару, то розыгрыш у ворот гостей обернулся быстрой ответной атакой, ставшей к тому же и результативной. После подачи со штрафного удара Эль-Мессауди с правого края Мартынович головой отбил мяч на левый край штрафной площади. Чесноков первым успел к мячу, но не сумел его обработать в борьбе с подоспевшим Тапаловым. Оба оказались на газоне, а мяч подхватил Арад и отправил его по правому краю на половину поля хозяев на ход Громыко, который в касание перевел его в центр открывшемуся там Сатпаеву. К молодому нападающему «Кайрата» устремились сразу три игрока «Тобола», а тот вошел в штрафную площадь по левому краю и из-под ноги преследовавшего его Эссьена сделал передачу низом вдоль линии вратарской площадки между Цавничем и Брагой оставшемуся без присмотра Громыко, который в касание перевел мяч в незащищенный правый угол ворот - 0:2.

Пропустив второй гол, «Тобол» заметно активизировался, и одна из его атак на 74-й минуте привела к угловому удару на левом фланге. А после подачи Эль-Мессауди в центр штрафной площади Чесноков головой пробил по воротам и мяч попал в руку португальского защитника гостей Луиша Маты. Назначенный в ворота «Кайрата» пенальти четко реализовал Эль-Мессауди, вернув интригу в матч. Однако через минуту Эссьен в центральном круге, выбивая мяч высоко поднятой ногой, задел голову выбежавшего из-за его спины в момент удара Громыко, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

Оставшись в меньшинстве, хозяева провели еще две замены: на 80-й минуте Жумашева заменил Давид Энен, а через шесть минут вместо Жагорова на поле вышел Александр Зуев. Однако сравнять счет им не удалось. Более того, на 89-й минуте после подачи с правого края вышедшего пятью минутами ранее защитника гостей Александра Мрынского проведший на поле десять минут бразильский нападающий «Кайрата» Рикардиньо в падении с линии вратарской площадки поразил ближний нижний угол ворот хозяев - 1:3.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ сказал после матча, что в футболе бывают и победы, и поражения:

- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков - вы собрали полный стадион и до самого финального свистка поддерживали нашу команду. Мы это чувствовали. Сегодня, к сожалению, не удалось взять очки и укрепить свои позиции в турнирной таблице. Мы хотели порадовать вас результатом, пацаны старались, но игра сложилась не в нашу пользу. Хочется, чтобы такая атмосфера была на каждой игре, независимо от соперника и турнирного положения команды. У нас всегда были свои традиции и футбольная культура - важно это сохранить и развивать. Впереди нас ждут важные матчи. Будем работать над ошибками и двигаться вперед.

«Тобол» после этого поражения остался третьим в турнирной таблице, но потерял лидерство по наименьшщему числу потерянных очков. «Кайрат» же сравнялся по очкам с «Астаной» - по 40. А к преследующему костанайцев «Актобе», который, как и «Астана», не играл в эти выходные, сумели приблизиться «Елимай», разгромивший на своем поле «Жетысу» (3:0), и «Окжетпес», сыгравший в гостях вничью с «Женисом» (0:0).

В верхнюю половину турнирной таблицы поднялся «Ордабасы», учинивший разгром в гостях «Турану» (4:0), который потерпел десятое поражение подряд. Еще в одном матче тура поднявшийся на десятое место «Кайсар» одержал победу над «Кызылжаром» (1:0), с которым «Тоболу» предстоит сыграть 2 августа в Петропавловске в рамках 19-го тура.