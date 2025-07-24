Сегодня, 24 июля, в областном центре практически одновременно произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием пешехода и мотоциклиста. В обоих случаях есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь. Еще один случай произошел на выезде из Костаная на Аулиекольскую трассу.

Наезд на пешехода на проспекте Абая

Кадр из видео

Первое ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Чкалова. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель автомобиля марки Jetour, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на женщину-пешехода.

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По информации пресс-службы Костанайской областной станции скорой помощи, пострадавшая получила политравмы, её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Женщина была доставлена в травмпункт городской больницы.

В пресс-службе ДП области также уточнили, что пострадавшей 66 лет. Водитель, по данным полиции, на момент аварии был трезв. Позднее в полиции уточнили, что водитель почувствовал себя плохо за рулем, не справился с управлением, врезался сначала в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода, которая шла по тротуару. Сам водитель также был госпитализирован.

По факту происшествия сотрудники полиции собрали необходимые материалы. Окончательное процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств.

Столкновение с мотоциклистом на Баймагамбетова

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Баймагамбетова и Толстого, недалеко от здания КРУ им. Байтұрсынұлы (в народе называемого «стекляшкой»). По словам очевидцев, в аварии пострадал мотоциклист.

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Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, вызов поступил в 16:10. Пострадавший - мужчина 1996 года рождения, получил политравмы и был доставлен в травмпункт.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля марки Hyundai, выполняя поворот, не убедился в безопасности манёвра, и допустил столкновение с мотоциклистом, двигавшимся во встречном направлении.

Полиция проводит проверку по обоим инцидентам. Окончательные процессуальные решения будут приняты по результатам расследования.

Врезался в отбойник

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И еще об одном инциденте на дорогах города сообщили чуть позже наши подписчики. Автомобиль врезался в отбойник на дорожной развязке на выезде из Костаная на Аулиекольскую трассу. Мы попросили пресс-службы ДП Костанайской области и Костанайской станции скорой помощи прокомментировать ситуацию. Ждем ответа.

В Департаменте полиции Костанайской области обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать ПДД и быть особенно внимательными на улицах города.

Фото очевидцев