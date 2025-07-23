Истец обратился в фонд за назначением социальной выплаты на случай потери дохода по основанию ухода за ребёнком. Однако там ему отказали, сославшись на отсутствие факта потери дохода на дату рождения ребёнка.

"Суд первой инстанции удовлетворил иск, придя к выводу, что истец как участник системы обязательного страхования, осуществляющий уход за ребёнком по достижении им возраста полутора лет, вправе получить социальную выплату с даты возникновения потери дохода, а именно с даты предоставления ему отпуска по уходу за ребёнком, но в пределах срока, не превышающего восемнадцати месяцев со дня рождения ребёнка. Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Судебные акты не вступили в законную силу.