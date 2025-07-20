В рамках вечера бокса в американском городе Вашингтоне в штате Пенсильвания на арене при казино Meadows состоялся бой в супертяжелой весовой категории между двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012 и 2016 гг.) Иваном Дычко из Рудного и представителем США Сэмюэлом Кроссдом.

Иван Дычко - Сэмюэл Кроссд. Победа Дычко в первом раунде / Скриншот видео instagram/proboxtvofficial

На счету заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Ивана Дычко в любительском боксе также три медали чемпионатов мира - «бронза» 2011 г. в Баку (Азербайджан) и два «серебра» 2013 г. в Алматы и 2015 г. в Дохе (Катар), две золотые медали чемпионатов Азии - 2013 г. в Аммане (Иордания) и 2015 г. в Бангкоке (Таиланд) и две медали Азиатских игр - «серебро» 2010 г. в Гуанчжоу (Китай) и «золото» 2015 г. в Бангкоке.

А в профессиональной карьере для 34-летнего представителя Костанайской области это был 15-й поединок, и во всех 14 предыдущих Дычко одержал победы, выиграв 13 из них нокаутами, в том числе и свой последний бой в августе прошлого года в Плант-Сити (США) у американского боксера Крейга Льюиса.

Поединок в Вашингтоне, промоутером которого являлся Майкл МакСорли-младший (Питтсбург, США), был рассчитан на восемь раундов, но завершился досрочной победой Дычко техническим нокаутом в первом же раунде. Таким образом рудничанин одержал 15-ю победу на профи-ринге, а 38-летний Сэмюэл Кроссд потерпел пятое поражение в карьере, насчитывающей также 11 побед и одну ничью.

На этом же вечере бокса состоялся бой в полусреднем весе между еще одним непобежденным казахстанцем олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2013 г.), двукратным победителем Азиатских игр (2010, 2014 гг.) и двукратным чемпионом Азии (2013, 2015 гг.) Данияром Елеусиновым и филиппинским боксером Джеймсом Бэйконом (26-5-0, 17 КО). Бой был рассчитан также на восемь раундов, но завершился во втором раунде и тоже техническим нокаутом победой 34-летнего Елеусинова, которая стала для него 13-й в профессиональной карьере, и восьмой - досрочной.

В интервью Youtube-каналу «Наш Боец» промоутер казахстанских боксеров Зия Алиев отметил, что бои Дычко и Елеусинова прошли в рамках подготовки к большому вечеру бокса в Лас-Вегасе (США), который состоится 13 сентября и будет приурочен к открытию новой лиги - TKO Boxing, а главным боем этого вечера станет поединок между Саулем Альваресом «Канело» (63-2-2, 39 КО) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).