Чтобы их сделать, реально не придется потратить больше получаса на каждый. Неплохо хранятся в холодильнике. Вариативны. Этим звучным словом обозначаю возможность широкой замены ингредиентов, что десертам только на пользу.

Если хочется желе поярче, добавьте сока малины или смородины

Насчет первого активист нашего импровизированного кулинарного клуба Iraida остроумно заметила: «Делали мы его давно, только не знали, что называется трайфл». Универсальная вещь. Можно делать порционно, можно в посудине побольше, откуда потом разбирать.

Требуется подслащенная сметана, ягоды и фрукты - какие хотите, лишь бы более-менее сочетались друг с другом. В качестве основы - кусочки от обрезанных коржей для торта или просто печенья наломать. Iraida, например, прислала фото трайфла с печеньем «Юбилейное». Крошите печенье, кладете ягоды, добавляете сметаны. Все произвольно. С аккуратностью слоев не стоит морочиться. Можно есть сразу, можно охладить. Пока стоит в холодильнике, печенье впитывает влагу из сметаны и ягод. И вся конструкция становится вроде ленивого торта.

Этим летом стали модны десерты с желатином. Один, найденный в Интернете, я испытала. Нужен пакетик готового фруктового желе, творог, фрукты-ягоды.

Желе со вкусом малины высыпала в миску, залила водой, размешала, довела на слабом огне до полного растворения желатина. В жидкость добавила творог (купила мягкий). Пробила блендером. Стеклянную форму смазала растительным маслом - автор рецепта утверждал, что тогда десерт легко отходит от стенок, и оказался прав. В форму я порезала пару нектаринов, положила черной смородины. Глянула на цвет будущего десерта и добавила в миску пару ложек сока малины, самих ягод, увы, уже не было. Залила смородину желейной смесью и отправила в холодильник. Делала вечером, так что на ночь.

Получился свеженький и малокалорийный десерт. Неземной вкус, конечно, несколько преувеличен фудблогером. Но в целом приятная штучка. Честно, моя черная смородина там оказалась немного не в тему, вкуснее было бы с наполнителями послаще - малиной, клубникой. Еще в следующий раз вместо творога попробую использовать сливочный сыр, думаю, будет нежнее.

Технология приготовления вполне рабочая, до вкуса каждый доводит сам.

Ингредиенты

Желе со вкусом малины - 1 пакетик (100 г), творог (любой жирности) - 180-200 г, 3 небольших нектарина, 70 г черной смородины.

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