Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

В этот раз вопрос: так есть ли пешеходный переход на перекрестке Баймагамбетова - Журавлевой?

По словам читательницы, движение на ул. Журавлевой интенсивное / Кадр из видео

- Если переходить улицу Журавлевой по Баймагамбетова, то автомобили, поворачивающие к «Автодому», зачастую не пропускают пешеходов, так как нет обозначений пешеходного перехода, - пишет читательница. - Но если выезжать с Журавлевой на Баймагамбетова прямо вдоль лога, то знак «Пешеходный переход» висит. Но и тут водители неохотно пропускают пешеходов. Всегда приходится лавировать между ними. Положен ли там пешеходный переход? Если да, то нужно нанести разметку на асфальте и установить соответствующий знак со стороны «Автодома» тоже. А то автомобилисты, видать, настолько голодны и злы, что готовы задавить проходящих там людей. А если не положен, то как там переходить дорогу пешеходам? Тем более улица Журавлевой двойная, и движение там интенсивное. Особенно в часы пик.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее нам пришло два сообщения касаемо пешеходной сферы проспекта Аль-Фараби.

- Ул. 1 Мая в границах между ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик является пешеходной зоной, а перехода через пр. Аль-Фараби нет, - жаловался читатель. - Пешеходы вынуждены идти на ул. Чехова или на ул. Козыбаева. Причем расстояние между ул. Чехова и ул. 1 Мая примерно такое же, как между ул. Баймагамбетова и ул. Козыбаева. Но по ул. Козыбаева переход есть, а по ул. 1 Мая нет. Полиция штрафует пешеходов, вместо того чтобы организовать пешеходный переход там, где постоянно ходят люди. Пожалуйста, посодействуйте организации пешеходного перехода через пр. Аль-Фараби по ул. 1 Мая.

На это обращение в отделе ЖКХ ответили, что примут меры только в случае предписания от департамента полиции области. Последний ответил на запрос «НГ» так:

- По результатам обследования сообщаем, что расстояние от пр. Аль Фараби - ул. 1 Мая до пр. Аль-Фараби - ул. Чехова - 140 м, расстояние до пр. Аль Фараби - ул. Козыбаева - 150 м. Согласно «СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» пп. 8.2.11 «На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 метров».

Второе сообщение на этом участке пришло от жителя Костаная Олега ШИЛОВА:

- На пр. Аль-Фараби, рядом с магазином «Детский мир», есть очень опасный участок. Дело в том, что во время оптимизации пешеходных переходов многие из них были упразднены. Но в этом месте наземный знак обозначает пешеходный переход с одной стороны от въезда во двор, а знаки, висящие над проезжей частью, с другой. Если верить знакам, то дорогу можно переходить и там и там. Но в прошлом году «зебра» была нанесена только возле наземного знака. В этом году она полностью стерлась. Водители либо не видят знаки, висящие над проезжей частью дороги, либо игнорируют их. А пешеходы переходят в обоих местах. Надо либо убрать висящие знаки, либо дополнить их нанесением «зебры».

В ДП уверяют, что управление полиции Костаная направило в отдел ЖКХ предписание перенести навесные знаки. В последнем эти слова подтвердились:

- Навесной пешеходный переход будет демонтирован по предписанию отдела дорожно-технической инспекции Управления полиции города Костаная (далее - ОДТИ). Нанесение дорожной разметки на указанном участке не представляется возможным, так как наземный дорожный знак «пешеходный переход» был демонтирован по предписанию ОДТИ, для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

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