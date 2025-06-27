В субботу, 28 июня, синоптики ожидают дождь и грозу, а на западе и востоке региона возможны сильные ливни. Ветер юго-восточный 9-14, возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, днём +21...+26 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае в субботу облачно, дожди и грозы. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +14...+16, днём +21...+23 градусов.

- В воскресенье, 29 июня, дожди и грозы, ночью +10...+15, днём +20...+25 градусов. Днём на западе и севере град, ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы в некоторых районах 15-20 м/с, - сказала синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - В Костанае в воскресенье облачно, дождь и гроза. Ночью +11...+13, днём +20...+22 градуса.

В понедельник, 30 июня, на севере и востоке области возможны дожди. В Костанае также ждут дождь с грозой. Ночью +10...+15, днём +23...+28 градусов.