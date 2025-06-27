В Костанае прошел первый полуфинальный матч Кубка РК по футболу, в котором «Тобол» принимал «Женис».

В игре защитник «Тобола» Иван Миладинович / Фото sports.kz

Судя по результатам в чемпионате Казахстана, фаворитом встречи являлся костанайский клуб, занимавший после первого круга третье место и опережавший столичную команду более чем в два раза по набранным очкам. Однако именно «Женис», дошедший в прошлом розыгрыше до финала, успел выбить в этом сезоне в Кубке и действующего обладателя почетного трофея «Актобе», и лидера чемпионата «Астану».

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Центральный» вышли вратарь Султан Бусурманов, выведший команду с капитанской повязкой, защитники Наурызбек Жагоров, Иван Миладинович, Пап-Альюн Ндиайе и Марко Вукчевич, полузащитники Александр Зуев, Цотне Мосиашвили и Виктор Брага, а также нападающие Ахмед Эль-Мессауди, Николай Сигневич и Жаслан Жумашев.

Из-за перебора желтых карточек встречу пропускал Ислам Чесноков.

Уже на 3-й минуте матча Мосиашвили после отбора мяча в центре половины поля гостей сделал передачу на правый край штрафной площади Зуеву, который перевел верхом мяч в центр, но к нему никто из игроков команды не успел. А через три минуты игроки «Тобола» заставили ошибиться соперника. Белорусский вратарь «Жениса» Сергей Игнатович, атакуемый Зуевым, отдал мяч к границе штрафной площади кипрскому защитнику Константиносу Венизелу, а тот находясь под прессингом Мосиашвили, вернул его стражу ворот. Голкипер, к которому устремились сразу два игрока хозяев, падая, вновь выбил мяч. Однако перед вратарской площадкой его грудью остановил Зуев и точно пробил низом в ближний левый угол ворот, открыв счет.

Вскоре хозяева заработали угловой удар на левом фланге, а после его розыгрыша Мосиашвили от левого угла штрафной площади сделал навесную подачу в район дальней штанги, и Жумашев пробил головой из пределов вратарской площадки, но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны.

На 11-й минуте гости заработали штрафной удар в 12-ти метрах от штрафной площади левее центра, и после удара со стандарта полузащитника Динмухамеда Карамана мяч попал в перекладину ворот вблизи левой «девятки». Через минуту «Тобол» ответил ударом Мосиашвили с подступов к штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

В середине тайма гости заработали угловой удар на правом фланге, после неудачного розыгрыша которого едва не убежал на рандеву с вратарем Сигневич, но ему помешал догнавший его на половине поля гостей Караман. А на 26-й минуте Ндиайе на своем фланге на дальних подступах к штрафной площади нарушил правили на полузащитнике гостей Ардаке Саулете, заработав первую в матче желтую карточку. Стандарт вновь исполнил Караман, сделав подачу верхом в центр штрафной площади. Брага не достал в прыжке до мяча, а находившийся за его спиной бразильский полузащитник «Жениса» Адилио Дос Сантос, пробил головой в правый верхний угол ворот. Бусурманов в броске дотянулся до мяча, но тот от его руки попал в каркас ворот и влетел в сетку - 1:1.

Поздравления принимает автор первого гола Александр Зуев / Фото instagram.com/fctobol

На исходе получаса игры выбитый защитниками гостей мяч попал к Жумашеву, который сильно пробил почти с 30-ти метров, но немного выше створа ворот. На 32-й минуте Жумашев сделал передачу вперед по правому краю Зуеву, который от боковой линии штрафной площади перевел мяч в центр Жагорову. Тот грудью принял мяч на границе штрафной площади, развернулся и эффектно, не давая ему опуститься на газон, пробил через себя, но защитники справились с этим ударом.

Через две минуты напряженность возникла у ворот хозяев, после того как Бусурманов неудачно выбил мяч из вратарской площадки прямо в ноги защитнику гостей Саги Совету, но организовать контратаку у «Жениса» не получилось. А перед перерывом Жумашев отметился ударом от правого угла штрафной площади, но мяч пролетел выше ворот.

Во втором тайме на поле вместо Жумашева вышел Роман Асранкулов, к которому перешла капитанская повязка. На второй минуте тайма гости попытались вывести по правому краю один на один с вратарем Сантоса, но Бусурманов опередил бразильского игрока гостей, в падении забрав мяч у угла штрафной площади.

Через две минуты после атаки «Тобола» по левому флангу подключившейся к ней Ндиайе от боковой линии отдал передачу низом в центр Сигневичу, а тот в касание переадресовал мяч в штрафную площадь Эль-Мессауди. Получив ответную передачу, Сигневич из пределов штрафной площади пробил с ходу в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

В течение следующих пяти минут «Тобол» заработал два штрафных и два угловых удара, а также нанес два удара по воротам. Но после первого из них в исполнении Асранкулова с острого угла с левого края мяч попал в сетку с внешней стороны ворот, а после удара Эль-Мессауди по центру с подступов к штрафной площади в правый верхний угол ворот вратарь выбил мяч на угловой. На 58-й минуте вместо Мосиашвили на поле вышел Асхат Тагыберген, который спустя восемь минут дальним ударом по воротам гостей прервал успокоившийся было темп игры. Гости тоже не собирались отсиживаться в обороне, и на 69-й минуте воротам хозяев угрожал Караман, пробивший с линии штрафной площади, но мяч во второй раз после его удара угодил в перекладину.

На 70-й минуте в «Тоболе» произошла двойная замена, и вместо Зуева и Браги на поле вышли соответственно Давид Энен и Эссьен Эдедем. А через две минуты переместившийся на правый фланг Жагоров догнал в штрафной площади адресованный ему мяч, переиграл Совета и вышедшего на замену еще одного защитника Асхата Балтабекова и от правого угла вратарской площадки пробил в ближний угол ворот. Вратарь «Жениса» ногой отбил мяч. Но его вновь подхватил Жагоров, сместился чуть влево, переиграв подоспевшего Карамана, и снова пробил в ближний угол. На этот раз мяч пролетел мимо вратаря, попал в штангу и от нее залетел в сетку ворот - 2:1.

Дважды до конца матча мог увеличить счет Энен, но на 86-й минуте он немного не успел к мячу после подачи Эль-Мессауди от левого угла штрафной площади на дальнюю штангу, а через минуту после выхода один на один с вратарем не смог переиграть его, пробив справа с острого угла.

Арбитр матча Болат Сариев из Уральска добавил три минуты к основному времени встречи, на первой из которых Жагорова заменил Мейрамбек Калмырза. А на последних секундах гости едва не сравняли счет, но Бусурманов в броске поймал летевший в правый верхний от него угол ворот мяч после удара головой из центра штрафной площади вышедшего на замену белорусского нападающего Всеволода Садовского, замыкавшего подачу Саулета от правой боковой линии.

Наурызбек Жагоров признан лучшим игроком матча / Фото instagram.com/fctobol

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ после матча поздравил всех болельщиков с победой и поблагодарил игроков:

- Кубковые игры интересные - они немножко в другом ключе проходят. Есть еще вторая игра. Будем готовиться к ней. Что касается игры в целом, то она была обоюдоострая. Очень много было борьбы. И мы, и соперники старались прессинговать, оказывать давление, играя примерно по одной и той же схеме. Из-за этого получалось очень много борьбы один в один. Но мы сегодня победили.

Ответная кубковая игра состоится 30 августа, а уже в ближайшее воскресенье, 29 июня, эти команды вновь выйдут на поле стадиона «Центральный» и проведут матч стартующего второго круга чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги.