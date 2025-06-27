На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. По информации АО "Национальные информационные технологии", в этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов, передает Tengri Education.

Фото: tengrinews.kz

Как сообщается, система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время.

"Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", - говорится в распространенном сообщении.

Одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения. Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін".

Подача заявления доступна только один раз с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех разных колледжах. Важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.

Для подачи заявки абитуриенту необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

перейти в раздел "Образование" и выбрать категорию "Колледжи";

выбрать из перечня услугу "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования";

заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;

подписать услугу одним из доступных методов;

результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы. С полным перечнем условий приема, сроками подачи документов и требованиями можно ознакомиться в паспорте услуги на портале eGov.kz.