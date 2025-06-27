За последние 2 года объем строительных работ в Костанайской области вырос почти на 70% - с 187 млрд тенге в 2022 году до 315 млрд тенге в 2024-м. Отрасль, которую часто называют локомотивом экономики, сегодня дает 7,3% валового регионального продукта. Но дело, безусловно, не только в цифрах, хотя аким области Кумар АКСКАЛОВ подчеркнул на заседании акимата 23 июня, что костанайцы стали строить дорог, домов, социальных объектов больше, чем ВКО, Павлодарская, Акмолинская области, которые раньше нас обычно обгоняли.

Костанайская область наращивает объемы строительства жилья и соцобъектов / Фото пресс-службы акима области

- Если есть рост в строительстве, значит, есть и рост экономики, - сказал аким. - Даже один дом - это не просто стены, а работа для десятков людей и запуск целой цепочки: от заводов до магазинов. Если строим, значит, двигаемся вперед.

План по возведению жилья на этот год - 500 тыс. кв. м, больше прошлогоднего на 4%. В городах и районах должны сдать 47 многоэтажек и 573 индивидуальных дома. В том числе жилье кредитное, на строительство которого предусмотрено 19,4 млрд тенге. А еще возводятся школы, спорткомплексы, медпункты, детсады. В строительной отрасли крутятся не только частные инвестиции, но и огромные государственные деньги. Часть их, естественно, - это расходы на строительные и отделочные материалы. И здесь у нас прочная зависимость от поставок со стороны.

Дидар Тлеубаев отметил, что выпуск стройматериалов не покрывает потребность области/ Фото пресс-службы акима области

- В регионе кирпич производят 5 заводов общей мощностью 53 млн кирпичей в год. И 6 заводов производят железобетонные изделия, общая производительность - 170 тыс. кубов в год, что не покрывает существующей потребности в стройматериалах, - доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Дидар ТЛЕУБАЕВ. - Также отсутствует производство сухих смесей, листового стекла, заготовка строительного леса. Весь объем покрывается за счет завоза материалов из других регионов страны или Российской Федерации.

По официальной статистике, в Костанайской области производством строительных материалов занимается 72 предприятия, из них крупное - только одно, еще пять средних, а остальные относятся к малому бизнесу.

В этом году готовятся к открытию пять предприятий. Профиль деятельности - снова производство железобетонных изделий, газоблоков, а также переработка древесины. Отсутствуют планы по производству, например, металлоизделий для строительства, современных отделочных материалов. Ниша остается свободной.

Еще одно направление, которому в области хотели бы придать импульс для более интенсивного развития - нестандартные, альтернативные технологии строительства. Пример такого был представлен директором ТОО «My Eco House» Нуржаном БАТТАЛОВЫМ.

Здание лагеря из СИП-панелей - пример применения альтернативных строительных технологий / Фото пресс-службы акима области

- Наше товарищество уже более 5 лет занимается производством структурных изоляционных панелей (СИП-панелей) и строительством из них. Реализовано более 50 проектов, в том числе детский лагерь в Аулиекольском районе, - рассказал предприниматель. - В текущем году возводим двухквартирные дома в Денисовском, Карабалыкском и Узункольском районах для очередников. В Сарыкольском и Аулиекольском районах строили дома для сельхозтоваропроизводителей. Кстати, для ТОО «Диевское» мы построили один дом, а последующие три дома строили сами работники этого ТОО, а мы лишь поставили им материал.

Батталов отметил самые существенные плюсы технологии, которой они занимаются. На первом плане скорость. По его словам, наружные стены, перегородки и перекрытия дома площадью 180 кв. м возводятся всего за 10 дней. Здания получаются энергоэффективными, а малый вес панелей позволяет использовать мелкозаглубленные железобетонные фундаменты, не применять при строительстве дорогостоящую специализированную технику, экономя на этом.

Аким области поинтересовался стоимостью квадратного метра в доме из СИП-панелей. Получил ответ, что в среднем она на 40% ниже, чем при использовании традиционных технологий.

- Так, ваши дома стоят где-то уже пять лет. Всякие варианты имеют право на жизнь. Мы вас пригласили, чтобы проинформировать акимов, какими бывают современные технологии в строительстве и что у нас есть компании, которые работают по ним, - сказал Кумар Аксакалов. - Однако важно, чтобы цена была ниже, но и качество оставалось нормальным.