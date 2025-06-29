Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение - о стоянках-недотрогах на ул. Гашека:

Ул. Гашека. Двойная сплошная линия делает заезд на стоянку возле набережной неудобным

- В сторону моста есть две большие стоянки вдоль набережной, но на них нельзя заезжать, так как две сплошные, - сообщил читатель. - Заехать можно перед школой бокса, но с левого ряда не получится, так как мало места для разворота. Многие останавливаются, сдают назад, создают гораздо больше опасностей, чем повернуть непосредственно у стоянок. Можно развернуться с правого ряда, но это нарушение и тоже небезопасно.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и департамент полиции с просьбой прокомментировать этот вопрос.

Две недели назад «НГ» писала о ситуации на перекрестке улиц Дощанова и Козыбаева.

- Если ехать по ул. Козыбаева в сторону ул. Павлова, на пересечении с ул. Дощанова нанесена двойная сплошная. Чтобы проехать прямо по ул. Козыбаева, придется поворачивать направо - на ул. Дощанова, доехать до перекрестка с ул. Баймагамбетова и уже там разворачиваться, - пояснял житель Костаная Олег ЯКОВЕНКО.

Мы получили ответы на запросы об этом участке.

- В результате проведенного обследования установлено, что разметка нанесена с целью исключения сквозного проезда по улице Козыбаева на участке от улицы Дощанова до улицы Павлова, - сообщили в департаменте полиции. - Это решение принято для снижения транспортной нагрузки и предупреждения аварийной ситуаций в жилой зоне.

- Перед нанесением дорожной разметки ситуационные схемы в обязательном порядке согласовываются с отделом дорожно-транспортной инспекции управления полиции Костаная, - ответили в отделе ЖКХ. - Касательно организации въезда/выезда (в том числе нанесения прерывистой линии) организациям и жителям города рекомендуется в письменном виде обратиться в адрес отдела дорожно-транспортной инспекции (ул. Тауелсиздик, 36) для получения разрешения. В случае получения положительного ответа необходимо обратиться в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная» с приложением ответа отдела дорожно-транспортной инспекции для дальнейшей организации работ по нанесению дорожной разметки.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

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