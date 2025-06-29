На лечение кота волонтеры потратили почти 500 тыс. тенге. Теперь он здоров и ждет новую семью.

Волонтер Дана КАСЕН случайно увидела в социальных сетях объявление о коте, страдающем от кашля. Обитал он на остановке железнодорожного вокзала в Костанае и, вероятно, был брошен хозяевами из-за болезни и неспособности нормально питаться. Дана забрала кота, который оказался совсем молодым - возрастом до года.

На остановке железнодорожного вокзала

Кота поместили в гостиницу для животных, где он получал необходимое питание. После курса антибиотиков кашель прекратился. Затем сделали операцию по кастрации, после которой кот не приходил в себя в течение 12 часов. Волонтер обратилась в другую ветеринарную клинику, где кота успешно вывели из состояния наркоза. Девушка забрала кота, названного Лео, домой.

После проведения всестороннего обследования было выявлено заболевание печени, несмотря на удовлетворительное общее состояние. Курс антибиотиков способствовал улучшению состояния кота, он стал более активным. Вскоре Лео был пристроен в новую семью.

Спустя год новая хозяйка кота связалась с Даной и сообщила, что тот болен. Выяснилось, что он отказывается от еды на протяжении трех недель. Хозяйка игнорировала рекомендации волонтера и не спешила обращаться за ветеринарной помощью. В итоге волонтеры забрали кота в крайне истощенном состоянии.

Так выглядел Лео, когда его забрали от хозяйки

В клинике был поставлен диагноз «инфекционный перитонит кошек» (ФИП), вирусное заболевание с летальным исходом, возникающее из-за мутации коронавируса, которым заражены многие домашние питомцы. По ночам кот задыхался из-за жидкости, давившей на легкие.

Дана отказалась от предложения усыпить животное, и ветеринар согласился на лечение. Необходимое, очень дорогое лекарство можно было купить только в Алматы и Астане. Объявили сбор средств на приобретение препарата, в рамках которого поступило 347 000 тенге. Кроме того, Дана оформила на себя кредит в размере 35 000 тенге и еще 110 000 взяла в долг без процентов. На сегодня потраченная на лечение кота сумма составляет 492 818 тенге.

После длительного лечения болезнь отступила

Сейчас курс лечения практически завершен, состояние кота значительно улучшилось благодаря усилиям волонтеров и врачей. Это заболевание не заразно и не передается ни людям, ни другим кошкам.

Лео временно находится в гостинице для животных. Для предотвращения рецидива заболевания необходимо обеспечить правильное питание и регулярное наблюдение у ветеринара. У Лео ослаблен иммунитет, ему требуется заботливая семья.

Если вы хотите забрать Лео в свой дом, напишите на номер Даны Касен +7-702-000-07-04.

Фото Даны КАСЕН