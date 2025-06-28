Кто знает толк в приготовлении кексов да тортов, этот соблазн - для вас. Обходимся без особых ухищрений и экзотических продуктов. Сложные кулинарные навыки, долгое взбивание крема тоже не понадобятся. Рецептом поделилась Елена, сказав, что после первого торта ей через несколько дней пришлось испечь второй - дети попросили.

Вроде бы ничего хитрого, но съедается такой торт очень быстро

Для теста нужно смешать яйца с сахаром и щепоткой соли. Взбивать до пышности не требуется. Добавить к массе растопленное сливочное масло, потом - стакан молока. Смешать муку с разрыхлителем (пачка 10 г). Соединить с яично-молочной смесью. Мешать, чтобы не было комочков. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.

Выложить его в разъемную форму диаметром 26 см, предварительно смазав маслом (можно выстелить пергаментом, как вам удобно).

Выпекать в духовке 45 минут при температуре 180°С.

Ядра грецких орехов слегка поджарить на сухой сковородке. Потом измельчить - не в пыль, а чтобы были ощутимые кусочки. Можно ссыпать орехи в пакет и пройтись по нему скалкой, можно порубить ядра ножом.

- Для этого торта надо приготовить заливку, именно она и придает ему характерный вкус карамели, - написала Елена. - Стакан молока довести до кипения, растворить в нем 2 столовые ложки с горкой вареной сгущенки, можно больше, как вам нравится.

Испеченный пирог вынуть, равномерно наколоть деревянной палочкой на всю толщину (такие используют для маленьких шашлыков) и горячим пролить приготовленной карамельной смесью. Сначала покажется, что ее многовато, но беспокоиться не стоит. Пирог не будет излишне влажным, он просто очень хорошо пропитается.

Верх торта после остывания Елена смазала вареной сгущенкой и посыпала орехами.

Ингредиенты

Для теста: 4 яйца, 100-150 г сахара, щепотка соли, 70 г сливочного масла, 250 мл молока, 300 г муки и пакетик разрыхлителя.

Для пропитки и украшения: 1 ст. молока, 2-3 ст. ложки вареной сгущенки, 100 г грецких орехов.

Фото Елены