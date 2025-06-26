Когда Казахстан будет полностью обеспечивать себя продуктами, ответил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге в СЦК. Он отметил, что государство целенаправленно ведёт политику поддержки продовольствия, передает Informburo.kz.

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"В среднесрочной перспективе в ближайшие три года мы планируем полностью, по всем основным товарам продовольственной безопасности, наши продовольственные корзины обеспечить", – сказал Тасжуреков.

Он отметил, что меры государственной поддержки охватывают практически всех производителей, которые так или иначе задействованы в производстве, в сельском хозяйстве и переработке.

"Это предоставление льготного кредитования под 2,5% годовых, предоставление оборотных средств под 5% годовых. Учитывая, что на сегодня рыночная ставка составляет 20% и более, это субсидии, как и инвестиционные субсидии (покрывают. – Авт.) до 50%. К примеру, поднимался вопрос по строительству сахарного завода. На модернизацию которого (предоставляли. – Авт.) 25%, в целях стимулирования мы увеличили до 40%", – заключил Тасжуреков.

В конце 2024 года говорилось, что практически по всем основным продуктам питания страна обеспечивает себя сама за счёт собственного производства. Импортозависимость имелась лишь по пяти товарам: сахаром Казахстан обеспечивает себя на 42%, сыром и творогом – 57%, мясом птицы – 73%, колбасными изделиями – 60%, рыбой – 54%.