Намеренный поджог подозревают спасатели при определении причины пожара в Наурзумском заповеднике
25 июня 2025, 10:39 | Происшествия
Пожар в 20‑м квартале Бетагашского лесничества Наурзумского природного заповедника начался около 13.35 вторника, 17 июня. Огонь охватил стволы поваленных деревьев, валежник и напочвенный покров.
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Силами и средствами государственного заповедника и ДЧС Костанайской области к 15.53 пожар удалось ликвидирован. Его общая площадь составила около 200 кв. м, сам лес не пострадал.
- Специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС в ходе проверки места происшествия обнаружили признаки, которые могут свидетельствовать об умышленном характере возникновения огня, - сообщила сегодня, 25 июня, пресс-служба ДЧС. - Все собранные материалы переданы в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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