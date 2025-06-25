Один раз в год можно бесплатно получить свой персональный кредитный отчёт, передает Informburo.kz. О том, как казахстанцы могут сделать это бесплатно, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

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Кредитная история казахстанцев формируется с оформления первого займа. При рассмотрении новых кредитных заявок банки и микрофинансовые организации используют её для оценки платёжной дисциплины.

Один раз в год каждый казахстанец может бесплатно получить свой персональный кредитный отчёт. Сделать это можно через:

сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро;

портал eGov.kz;

в отделениях ЦОН, "Казпочты" и в офисе Первого кредитного бюро;

Государственное кредитное бюро.

Если кредитный отчёт понадобится во второй раз в течение года, то за услугу придётся заплатить.

"Если вы заметили в своём кредитном отчёте недостоверные данные – например, запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, обязательно обратитесь в соответствующий банк или МФО. Подтвердите свои претензии соответствующими документами", – советуют в ведомстве.

Для оспаривания недостоверных данных следует зайти на сайт Fingramota.kz и выполнить следующие шаги:

перейти в раздел "Продукты и услуги";

затем в раздел "Оспаривание информации в кредитной истории";

заполнить специальную форму, указать ИИН и номер телефона.

Процедура бесплатная.

Также в агентстве советуют подключить услугу "Контроль кредитной истории". Она поможет получать уведомления при любых изменениях в кредитной истории. Услуга доступна на портале eGov.kz, сайте или в мобильном приложении Первого кредитного бюро.