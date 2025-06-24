В течение недели в Теннисном центре ДЮСШ № 2 проходили поединки юных теннисистов в рамках традиционного республиканского юношеского турнира «Кубок «АБЗ плюс».

Директор ТОО «АБЗ плюс» Мендыбай Омаров с призерами турнира «Кубок «АБЗ плюс» / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Этот турнир имеет первую категорию и входит в календарь турниров «Казахстанский теннисный тур». В соревнованиях приняли участие 64 юных теннисиста в возрасте 12 лет и младше из Актобе, Алматы, Астаны, Атырау, Караганды, Кокшетау, Костаная, Лисаковска, Петропавловска, Рудного, Талдыкоргана, Туркестана и Уральска.

Соревнования были личными и включали в себя турниры в одиночном и парном разрядах. В одиночном разряде юные теннисисты соревновались по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, а в парном разряде - по олимпийской системе до первого поражения.

Лучшими из теннисистов Костанайской области среди юношей стали Давид Смелянец и Адильхан Ералин, а среди девушек - Таисия Мацковяк и Варвара Панчеха.

Воспитанник ДЮСШ № 2 Давид Смелянец в первом круге одиночного разряда выиграл у Сергея Лапина из Астаны - 6:7 (1:7), 6:2, 10:3, а во втором круге одержал победу над еще одним представителем столицы Марком Сурдиным - 6:1, 6:0. В поединке за выход в полуфинал костанаец уступил ставшему финалистом турнира Арсену Доскалиеву из Актобе - 1:6, 3:6.

В поединках за 5-8 места Смелянец одержал победу над Айбеком Алиевым из Астаны (3:6, 4:6) и уступил Амиржану Кудайбергенову из Талдыкоргана (2:6, 3:6), заняв в итоге шестое место.

Еще один воспитанник ДЮСШ № 2 Адильхан Ералин, выиграв в первом круге у Бейбарыса Жеткербая из Актобе (6:2, 6:3), уступил в 1/8 финала Айбеку Алиеву из Астаны (7:5, 4:6, 10:8). А в поединках за 9-16 места был сильнее Никиты Осинцева из Лисаковска (6:1, 6:1) и Марка Сурдина из Астаны (6:4, 6:3), но уступил Нурбергену Акансери из Актобе и замкнул десятку сильнейших в одиночном разряде.

Тройку призеров в одиночном разряде у юношей составили Арсен Доскалиев (Актобе), Алибек Дуйсенгазин (Астана) и Максим Храмов (Актобе).

В парном разряде Смелянец и Ералин выиграли в первом круге у Александра Цыганского из Рудного и Исмаила Кульшарова из Актобе, а в четвертьфинале уступили теннисистам из Астаны Алибеку Дуйсенгазину и Арсению Талько.

В парном разряде до четвертьфинала дошли и теннисисты из Лисаковска Артем Соложенков и Никита Осинцев, уступившие в борьбе за выход в полуфинал ставшим бронзовыми призерами турнира Амиржану Кудайбергенову из Талдыкоргана и Алпамысу Диланулы из Уральска.

А первые два места здесь завоевали пары из Актобе Максим Храмов - Алиаскар Оразбай и Арсен Доскалиев - Нуртилеу Акансери.

Среди девушек первый круг одиночного разряда успешно прошли пять теннисисток Костанайской области - Виктория Панина, Полина Полевая, Дана Тен и Таисия Мацковяк из Костаная, а также Варвара Панчеха из Лисаковска, но в поединках за выход в четвертьфинал они уступили соперницам.

Вся эта пятерка наших теннисисток получила право побороться за места с 9-го по 16-е. Лучше остальных выступила здесь Варвара Панчеха, одержавшая три победы - над Полиной Полевой (6:3, 6:3), Айгерим Аубекер из Актобе (6:4, 6:1) и Аяжан Ракишевой из Атырау (3:6, 6:1, 10:4) и занявшая итоговое 9-е место. 11-е место у воспитанницы ДЮСШ № 2 Таисии Мацковяк, выигравшей у Софьи Муравьевой из Астаны (6::1, 6:0), уступившей Ракишевой (3:6, 5:7) и одержавшей победу над Аубекер (6:4, 7:5).

Награды и призы турнира «Кубок «АБЗ плюс» / Фото instagram.com/sport_mektebi_2.kst

Призерами турнира в одиночном разряде среди девушек стали Алуана Жумакаева (Караганда), Валерия Селезнева (Астана) и Мунтазбегим Бактыбай (Атырау).

А в парном разряде первый круг прошли Мацковяк и выступавшая с ней еще одна теннисистка из Костаная Полина Галкина, выигравшие на старте у Аяжан Ракишевой из Атырау и Инкар Мурзагуловой из Актобе - 6:2, 7:6 (7:2). Но в четвертьфинале наши теннисистки уступили будущим победительницам турнира Мунтазбегим Бактыбай из Атырау и Алуане Жумакаевой из Караганды.

Второе и третье места в парном разряде у девушек заняли столичные теннисистки Валерия Селезнева и Мадина Набиулла, а также Ясмин Якия (Актобе) и Аружан Нургали (Уральск).

Все призеры турнира были награждены медалями, грамотами и специальными призами. В церемонии награждения принял участие и главный спонсор турнира директор ТОО «АБЗ плюс» Мендыбай Омаров, который увлекся теннисом только в 48 лет. А с 2010 года он и сам участвует в соревнованиях среди любителей, и поддерживает проведение в Костанае ставшего традиционным республиканского юношеского турнира, получившего название «Кубок «АБЗ плюс».